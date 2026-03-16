Curling: al via il Torneo Internazionale Juniores di Pinerolo

Il grande curling internazionale giovanile fa tappa a Pinerolo. Tra esattamente quattordici giorni, la città si trasformerà nel cuore pulsante del talento juniores ospitando un prestigioso torneo che vedrà confrontarsi le promesse di quattro nazioni.

L’evento, che gode del prestigioso patrocinio della Città di Pinerolo, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati e un’importante vetrina per il territorio. La competizione promette un livello tecnico altissimo, confermando la vocazione sportiva della città e la sua capacità di attrarre realtà internazionali.

L’organizzazione sarà a cura di Curling Club Pinerolo, Virtus Piemonte e C.C. Fireblock

Il Programma e le Squadre

Il tabellone di gara vedrà impegnate diciotto formazioni provenienti da:

Germania : Fussen, Oberstdorf

: Fussen, Oberstdorf Scozia : Dumfries, Kinross, Perth, Stirling

: Dumfries, Kinross, Perth, Stirling Svizzera : Lucern, St. Gallen, Berna, Losanna, Morges

: Lucern, St. Gallen, Berna, Losanna, Morges Italia: Bormio, Cembra, Pinerolo

Le sfide inizieranno ufficialmente il Venerdì 27 Marzo, con una fase a gironi che culminerà nelle attesissime finali previste per Domenica 29.

Una Rete di Partner d’Eccellenza

Il successo di una manifestazione di tale portata è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di realtà imprenditoriali di rilievo che hanno scelto di investire sui valori dello sport e della gioventù.

Supporti istituzionali

Città di Pinerolo

Federazione Italiana Sport Ghiaccio Comitato Piemonte

Memorial Gian Piero Clement

Sarà l’occasione per ricordare Gian Piero Clement mancato il 6 Maggio del 2023. Un impegno in tanti campi, nel sindacato e nella vita sociale della Città. Per quanto riguarda il curling è stato un grande appassionato ed ha contribuito in maniera determinante a portare nella Città la disciplina seguendo l’iter autorizzativo per la costruzione della Venue Olimpica di allenamento.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di ospitare questo torneo che porta a Pinerolo il futuro dello sport internazionale,” dichiarano gli organizzatori. “A due settimane dall’inizio, la macchina organizzativa è a pieno regime per offrire agli atleti ed a tutti gli ospiti un’esperienza di altissimo livello.”