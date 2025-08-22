Aspettando la Vuelta a Cesana Torinese

Martedì 26 agosto è il grande giorno del primo storico passaggio della Vuelta da Cesana Torinese.

Un passaggio che mancava, visto che di qui sono già passate innumerevoli volte le altre due grandi classiche corse a tappe, vale a dire il Giro d’Italia ed il Tour de France. Ma la Vuelta mai.

La corsa, che partirà da piazza della Repubblica a Susa alle ore 11,25 per concludersi a Voiron in Francia dopo 206 km, transiterà per Cesana Torinese dopo 29 km dal via, provenendo da Oulx e dirigendosi verso Claviere, all’incirca verso le ore 12,23 come da tabella di marcia della corsa.

A tal proposito la Polizia Locale dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha emesso un avviso alla popolazione circa la sospensione temporanea della circolazione lungo la Strada Statale 24 da Oulx a Monginevro nel periodo di passaggio della corsa. La strada tra Cesana ed Oulx verrà chiusa al passaggio del veicolo di scorta tecnica “Inizio gara ciclistica” sino al passaggio del veicolo di scorta tecnica “Fine gara ciclistica”, indicativamente tra le ore 11,30 e le ore 13,30. Stesso procedimento vale per la salita da Cesana verso Claviere con strada chiusa indicativamente tra le 12 e le 14.

Ma per prepararsi allo storico passaggio della Vuelta, Cesana Torinese ha in serbo addirittura una intera giornata di eventi dedicati sabato 23 agosto a Sansicario Alto.

Solo domenica scorsa per introdurre il paese alla corsa a tappe spagnola, l’Ufficio del Turismo ha ospitato la presentazione del libro di Filippo Manfredi “Alla conquista della Vuelta” con la partecipazione straordinaria di Fabio Felline, in allenamento sulle montagne Olimpiche in vista del suo imminente ritorno all’attività, che nel 2016 ha vinto la maglia della classifica a punti alla Vuelta.

Sabato 23 agosto a Sansicario Alto

Si inizia già al mattino alle ore 11 con la “Baby Vuelta”, ovvero la “Baby bike gimkana” e “Giochi in bicicletta” (con l’uso della propria bicicletta), ad iscrizione gratuita, per i bambini dai 5 ai 12 anni presso il prato di Sansicario Alto.

Nel pomeriggio alle ore 18 l’”Aperi Vuelta”: aperitivo diffuso nei locali di Sansicario tra tapas, sangria, cocktail e drink analcolici.

Poi martedì 26 agosto tutti sulle strade ad aspettare il primo storico passaggio della Vuelta nel paese di Cesana.