Azzurri eliminati a Shanghai nel misto e nell’individuale

Azzurri eliminati, prosegue la prima tappa di Coppa del Mondo a Shanghai (Chn) dove l’Italia ha già conquistato un posto nella finale femminile a squadre compound che si disputerà domani, sabato 27 asprile, e ieri è andata vicinissima al podio con la squadra maschile dell’olimpico, quarta dopo lo shoot off nella finale per il bronzo con Taipei.

Mixed Team – Oggi gli azzurri sono scesi in campo con i due mixed team senza però riuscire a ripetersi. Nell’arco olimpico la giovane coppia formata da Roberta Di Francesco e Matteo Bilisari ha perso al primo turno contro la Malesia (Mohamad Zairi, Busthamin) con il risultato di 5-1.

Azzurri eliminati agli ottavi di finale nel compound Marcella Tonioli e Michea Godano dopo la sconfitta con il Kazakistan (Zhexenbinova, Tyuntyun) 154-152.

Nella seconda parte del programma sono scesi in campo di nuovo gli olimpici per le eliminatorie individuali, che vedevano in gara in totale cinque azzurri.

I risultati dell’Olimpico individuale – L’Italia dell’arco olimpico si ferma nelle sfide individuali agli ottavi di finale. Nel maschile Matteo Bilisari va ad un passo dall’impresa contro il numero uno del tabellone il coreano Kim Woojin. La sfida contro uno dei migliori arcieri del pianeta finisce solo allo shoot off con l’azzurro che perde 6-5 (10-9) dopo aver vinto 6-4 con il turco Yildirmis e 6-2 con Islam (BAN). Non riesce a passare il primo turno Matteo Borsani sconfitto dal campione olimpico in carica Mete Gazoz (TUR) 7-3.

Nel femminile Elisabetta Mijno batte 6-4 la vietnamita Loc, poi 6-2 la cinese Yang ma si arrende agli ottavi per 6-0 con l’indiana Deepika Kumari.

Non riescono a vincere il primo scontro Roberta Di Francesco e Aiko Rolando, sconfitte dall’israeliana Moshe 6-4 e dalla tedesca Bauer 6-2.