Non solo corse, ma la vera festa del trotto: così ancora una volta l’Ippodromo di Vinovo indosserà virtualmente l’abito da sera, perché domenica 17 novembre sarà la giornate delle Finali ANACT Stakes Plus+, ma non solo. Perché soprattutto si celebrerà l’ottimo stato degli allevamenti italiani, che continuano a produrre campioni celebrati e ammirati in tutto il mondo.

Non a caso le celebrazioni partiranno già in mattinata. Uno dei momenti più attesi sarà indubbiamente la cerimonia di premiazione per la prima edizione dei “Cavalli dell’Anno Anact”. Una tradizione che era andata persa e che l’associazione degli allevatori italiani, guidata da Roberto Toniatti, ha voluto ripristinare.

Con lui a fare gli onori di casa ci sarà Jacopo Brischetto, che rappresenta gli allevatori piemontesi ed è vice presidente ANACT nazionale. É la punta dell’iceberg di un movimento, quello locale, capace di produrre campioni in serie e non a caso negli ultimi 6 Derby del trotto sono arrivate 4 vittoria di cavalli nati e allevati nel Torinese. L’ANACT premierà 7 vincitori per altrettante categorie, scelti grazie ai voti di una giuria tecnica di giornalisti del settore, all’interno della “Festa dell’Allevatore 2024”.

Poi spazio alle corse, otto in programma a partire dalle 14:45. Al centro le Finali ANACT, vere prove tecniche in vista del Derby e delle Oaks 2025.

Non è solo il montepremi a testimoniare che si tratta di due corse top, ma certo un ammontare complessivo di 200.200,00 € è un bell’incentivo per tutti i proprietari, gli allevatori e i driver. Sulla distanza del miglio saranno in 24 al via, equamente dividi tra maschi e femmine usciti dalle qualificazioni di Milano, Firenze, Roma e Taranto. E rappresentano tutto il meglio sulla piazza italiana.

Nei maschi non a caso troveremo il dominatore della generazione, quel Ginostrabliggi allievo di Philippe Allaire affidato come sempre alle mani di Gabriele Gelormini. Insieme fino ad oggi hanno vinto tutte e quattro le corse sinora disputate, in realtà dominandole. Ecco perché si annuncia come un crack assoluto anche per il futuro. Sarà al via con il 3 mentre al palo scatterà Golden Boy con la guida di Andrea Guzzinati.

Invece a mettere in mezzo Ginostrabliggi saranno due dei rivali più carichi: Gioiello Roc con la guida del suo allevatore e proprietario Filippo Rocca, ma anche Guglielmo Jet con Santo Mollo. Gioiello arriva da tre affermazioni consecutive con Mollo alle guide e Guglielmo senza l’errore di Roma sarebbe imbattuto.

Se nei maschi i fari saranno puntati tutto su un soggetto, pronostico più incerto nelle femmine, senza una vera e propria favorita evidente. E allora ne nominiamo quattro: Goodbye Bar del duo Barelli-Gubellini, Goldie Home con Ehlert-Vecchione, Giovaz allieva del team Casillo-Di Nardo e infine Gioconda Jet Rizzo-Guzzinati. Come spesso succede, molto dipenderà dallo schema di corsa, con il sorteggio che ha penalizzato cavalle con Gasoline Bar in seconda fila relegata all’8 e anche Gioconda Jet che partirà invece con il 7.

Ma molto atteso è anche il Palio dei Proprietari – Memorial Ferruccio Pedrazzani, riservato ai cavalli anziani. Anchew in questo caso in 12 al via distribuiti fra i tre nastri del doppio km, con Dalila Bar tutta sola all’ultimo, quello dei 2.100 metri. Tanti specialisti in pista per una prova che potrebbe avere come favorita Dynamite Bar.

Ancora una volta a Vinovo non mancheranno i momenti di intrattenimento per il pubblico. Ne segnaliamo uno, perché speciale: nell’area solitamente dedicata ai pony è prevista una dimostrazione di tiro con l’arco a cavallo, aperta a tutti i bambini e organizzata da Fitetrec Ante Piemonte in collaborazione con la Marere ASD.

I virtuosi dell’IHAA, International Horseback Archery Alliance, galopperanno poi in pista per mostrare a tutti questa disciplina antica e interpretata in chiave moderna. Lo scopo è quello di portare il cavallo al galoppo riuscendo al contempo a scagliare con la massima precisione possibile le frecce su un bersaglio simile a quello classico del tiro con l’arco.

Come sempre ci sarà la possibilità di pranzare presso il nostro ristorante HippoBreak prenotando al numero 327/8157897. Ingresso gratuito e libero per tutti.

Finali ANACT Stakes Plus+ Ippodromo di Vinovo domenica 17 novembre