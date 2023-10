La Giunta della Camera di commercio di Torino ha annunciato che il premio “Torinese dell’Anno 2023” sarà assegnato a Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino.

Christian Greco, nato nel 1975 ad Arzignano (VI), è stato il direttore del Museo Egizio dal 2014 ed è un egittologo con una vasta esperienza in ambito museale. Ha lavorato su progetti espositivi in tutto il mondo e ha sviluppato collaborazioni internazionali con musei, università e istituti di ricerca. Inoltre, ha insegnato in varie università italiane e internazionali e ha pubblicato numerosi lavori divulgativi e scientifici sull’egittologia e la museologia.

Il premio è stato assegnato a Christian Greco per il suo eccezionale contributo alla crescita e allo sviluppo del Museo Egizio di Torino, che ha contribuito al posizionamento turistico e culturale della città. La sua competenza, esperienza in ambito classico, abilità manageriali e imprenditoriali, insieme alla sua dedizione alla cura del patrimonio, alla ricerca internazionale e alla divulgazione culturale, sono stati riconosciuti come fattori chiave nel suo successo.

La cerimonia di premiazione si terrà il 26 novembre 2023, in concomitanza con altri riconoscimenti conferiti dalla Camera di commercio di Torino.

Ph: Sito ufficiale Camera di commercio di Torino