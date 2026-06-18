Sicurezza stradale, vivibilità degli spazi pubblici e tutela dell’ambiente. Sono questi i punti cardine del nuovo piano di interventi messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Cirié in collaborazione con il Comando di Polizia Locale. Un’azione sinergica pensata per rafforzare la già costante presenza sul territorio, lavorare ulteriormente sulla prevenzione del degrado ambientale ed agire con maggiore incisività sulle esigenze di tranquillità della cittadinanza, in particolar modo in alcune zone, maggiormente sentite nei messi estivi.

Oltre all’attività diurna che la Polizia Locale porta avanti su tutto il territorio, frazioni comprese, il piano prevede l’avvio di una programmazione dedicata ai servizi serali, per il secondo anno consecutivo. Gli agenti della Polizia Locale saranno quindi impegnati – già a partire da questa settimana – in attività straordinarie di prevenzione e presidio nelle vie cittadine, nelle piazze principali e nei punti di maggiore aggregazione. L’obiettivo primario è duplice: da un lato, garantire il rispetto delle norme attraverso un’attenta azione di sicurezza stradale e il contrasto a condotte pericolose; dall’altro, promuovere la sicurezza urbana con un monitoraggio continuo che scoraggi episodi di microcriminalità e inciviltà.

Se è vero infatti che il rispetto, ad esempio, del Codice della Strada è obbligatorio ad ogni ora del giorno e della notte è al tempo stesso vero che è nelle ore serali che è più intenso il consumo di alcol, anche alla guida.

A supportare la Polizia Locale in questa operazione di cura del territorio ci saranno anche le Guardie Ecologiche Volontarie: si tratta di un’associazione, composta da volontari, che avrà il potere di verifica e l’autorità di sanzionare in merito all’abbandono dei rifiuti, alle deiezioni canine, al corretto conferimento nei cassonetti, al rispetto delle aree verdi, alla prevenzione di comportamenti lesivi per il patrimonio paesaggistico e urbano.

Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia del decoro urbano perché permetteranno di svolgere un’attività di vigilanza capillare. Sanzioneranno non solo le irregolarità, ma svolgeranno anche un’importante funzione educativa e di sensibilizzazione al rispetto dei beni comuni e dell’ecosistema locale.

“Siamo orgogliosi – dichiara il Sindaco Loredfana Devietti Goggia – di aver messo in atto per il secondo anno consecutivo insieme alla Polizia Locale di Cirié l’attività di controllo serale sul territorio, che verrà svolta anche con l’Unità Mobile, il mezzo che già da qualche anno è ampiamente utilizzato dai nostri agenti e che ha facilitato il contatto con il cittadino. I controlli serali sono un presidio importante perché d’estate si intensificano i movimenti e le situazioni delicate ed è necessario rispondere con tempestività. Ringrazio la Comandante Randazzo e tutto lo staff per la disponibilità e la comprensione dell’importanza del progetto, che verrà completato quest’anno dalla presenza delle Guardie Ecologiche Volontarie: un’iniziativa che risponde all’esigenza di rendere la nostra città più bella, pulita e vivibile, combattendo inciviltà e degrado”.