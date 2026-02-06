Concerto spettacolo per voci recitanti, attori, pianoforte a quattro mani e violino Nel 1874 il grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen chiese a Edvard Grieg, uno dei massimi esponenti della musica scandinava, di comporre musica di scena per accompagnare un suo nuovo lavoro teatrale, il “Peer Gynt”. Grieg compose ventidue brani musicali destinati a sottolineare i momenti salienti del dramma.

Nel 1876 il Peer Gynt venne rappresentato ad Oslo e riscosse un enorme successo, tanto che fu chiesto al musicista di riunire alcuni dei brani musicali più caratteristici da eseguire in concerto, indipendentemente dalla rappresentazione scenica. Grieg scelse gli otto brani più significativi e li raccolse in due Suites.

Il nostro concerto – spettacolo presenta i brani delle due Suites nella trascrizione dell’autore per pianoforte a quattro mani con l’aggiunta di un arrangiamento per violino, inserendoli nelle scene teatrali a cui sono ispirati.

Gli attori si alterneranno ai musicisti in un gioco continuo di musica e parole, per dar vita alla storia di Peer Gynt, giovane contadino norvegese, antieroe, alla continua ricerca di sè stesso nel corso di mille avventure, lungo una vita caotica e disordinata, nonostante l’amore per la fedele Solvejg.

