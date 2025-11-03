“50 buone ragioni per cooperare” – 50° anniversario di Confcooperative Piemonte

Mercoledì 5 novembre al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (Corso Unità d’Italia 40), Confcooperative Piemonte celebra il suo cinquantesimo anniversario con l’evento “50 buone ragioni per cooperare”, un momento di riflessione e di condivisione dedicato ai protagonisti della cooperazione piemontese.

Nata nel 1975, l’associazione rappresenta oggi una delle realtà più solide e radicate del sistema economico piemontese: le imprese cooperative associate operano in tutti i settori dell’economia regionale, contribuendo alla crescita, alla coesione e all’occupazione diffusa sul territorio.

L’evento sarà l’occasione per ripercorrere le tappe di un viaggio lungo mezzo secolo, tra traguardi raggiunti e nuove sfide, e per rilanciare una visione della cooperazione come motore di un’economia sociale, capace di unire impresa, solidarietà e innovazione.

«Celebrare questi cinquant’anni significa riconoscere il valore di un cammino collettivo – afferma Tino Cornaglia, presidente di Confcooperative Piemonte –. La cooperazione è un modello economico vivo, che sa coniugare l’efficienza con la responsabilità, la competitività con la solidarietà. Le cooperative piemontesi rappresentano una parte importante del nostro tessuto produttivo e sociale: presidiano i territori, creano lavoro stabile, generano valore che resta nelle comunità. Oggi più che mai sentiamo la responsabilità di proseguire questo cammino, continuando a costruire, insieme, un Piemonte capace di coniugare sviluppo, equità e partecipazione, grazie alla forza della cooperazione».