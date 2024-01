Le mostre che apriranno alle Gallerie d’Italia – Torino nel 2024

Dal 1 febbraio al 12 maggio 2024: “Non ha l’età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976”

A cura di Aldo Grasso

Proseguono i progetti espositivi che valorizzano i materiali dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo per raccontare la storia del Novecento italiano. Curata da Aldo Grasso e dedicata alle immagini del Festival di Sanremo, la mostra si soffermerà solo in pochi casi sulle fotografie delle esibizioni degli artisti sul palco, per prediligere i “fuori scena” della manifestazione, dalla nascita nel 1951 sino al 1976, anni in cui fu il Festival fu ospitato nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo. Grazie alla partnership con Rai, il percorso di mostra sarà arricchito da contributi video e audio.

Dal 13 marzo al 1 settembre 2024: “Cristina Mittermeier con National Geographic”

A cura di: Lauren Johnston

Cristina Mittermeier è co-fondatrice e presidente dell’associazione Sea Legacy, nata nel 2014 dall’unione tra fotografi, registi e scrittori di fama internazionale impegnati da quasi due decenni nella sensibilizzazione per la difesa degli oceani, dalla cui salvaguardia dipende la vita sul pianeta. La mostra, realizzata con National Geographic affronterà nuovamente temi ambientali legati agli obiettivi ESG, con lo scopo di riflettere sulla fragilità del nostro ecosistema.

Dal 26 giugno 2024 al 19 gennaio 2025: “Mario Giacomelli, Antonio Biasiucci”

A cura di: Roberto Koch

Nell’ambito della rassegna “La Grande Fotografia Italiana”.

Terzo appuntamento – dopo Lisetta Carmi e Mimmo Jodice – della rassegna dedicata ai grandi maestri della fotografia italiana, a cura di Roberto Koch. Mario Giacomelli e Antonio Biasiucci, tra i maggiori fotografi del Novecento, l’uno marchigiano e l’altro campano, hanno saputo trasfigurare, con la macchina fotografica, la loro realtà e le radici profonde da cui provengono: poeticamente coinvolti nella rappresentazione dei riti e delle stagioni della campagna, ognuno di loro è riuscito a raccontare la vita contadina con malinconia e visionarietà.

Dal 16 ottobre 2024 – 2 marzo 2025 “Mitch Epstein”

Nell’ambito di: EXPOSED Torino Foto Festival, con Fondazione Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Torino, Città di Torino, Regione Piemonte

Le fotografie di Mitch Epstein (Holyoke, Massachusetts, 1952) offrono un approccio introspettivo ad alcune questioni sociali cruciali negli Stati Uniti. L’artista ha costantemente creato immagini formalmente complesse, dalle sue prime foto a colori relative alla vita americana negli anni Settanta e Ottanta, alla sua serie più recente incentrata sul rapporto della natura e della società umana a New York. Accanto ai suoi lavori più celebri, il progetto espositivo presenterà una nuova serie dedicata alle piante secolari e alle zone incontaminate dell’America settentrionale, realizzata nell’ambito del programma di committenze di Gallerie d’Italia – Torino.

Mostra realizzata da Intesa Sanpaolo nell’ambito della prima edizione di EXPOSED Torino Foto Festival che si terrà a maggio attorno al tema “New Landscape”