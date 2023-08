Dopo i rumor delle ultime settimane, è ufficiale: il Salone delle Idee Creative si appresta a fare il suo gradito ritorno a Torino, nel corso del prossimo mese di settembre. Ancora una volta, pertanto, il capoluogo torinese sarà la capitale della cultura handmade, della manualità creativa e delle opere d’arte collettive e solidali.

Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group

Da quanto è stato finora confermato, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group è al lavoro per l’organizzazione di quattro diverti appuntamenti in alcune delle principali città italiane: tra le tappe ribadite, anche quella torinese, che fa il bis con il primo appuntamento svoltosi la scorsa primavera, e che dovrebbe partire al Lingotto Fiere dal 28 settembre.

Cuore pulsante dell’iniziativa sarà l’area centrale, che metterà insieme i produttori e gli specialisti dell’handmade, e che permetterà a partecipanti e visitatori di poter condividere spunti, consigli e suggerimenti.

Si tratta altresì di un’imperdibile occasione commerciale: stando alle statistiche raccolte con la precedente edizione, infatti, il 98% del pubblico ha espresso l’intenzione di partecipare all’evento con l’intenzione di acquistare materiali e strumenti grazie all’ampio assortimento disponibile.

L’evento online Abilmente Academy

A far da traino all’evento è stato anche quello online di Abilmente Academy, un appuntamento che ha proposto tre giorni di corsi da seguire comodamente da casa, al fine di imparare alcuni dei migliori segreti della creatività.

Il programma formativo online è stato piuttosto ricco e, senza alcun costo per i partecipanti, dallo scorso 5 al 7 maggio ha permesso agli utenti di scoprire nuove tecniche tra la moda fai da te e il patchwork, lo scrabooking e il cake design: tra i più creativi, c’è anche chi ha proposto al pubblico una torta che replica uno spettacolo di roulette.

Una mostra, ma non solo

Con queste premesse, l’appuntamento tra il 28 settembre e il 1 ottobre 2023 a Lingotto Fiere non è solamente una mostra: si tratta infatti di un’iniziativa dai molteplici scopi e che, tra le finalità più importanti, ha anche quella di portare all’attenzione del pubblico un progetto solidale e un’opera collettiva che si diffonde grazie alla partecipazione corale di tutte le persone che l’hanno resa possibile.

Denominata ArtYelloWoman, si tratta di un giardino verticale composto da migliaia di rose gialle che intendono richiamare l’attenzione sull’importante lotta all’endometriosi, una condizione che colpisce silenziosamente tantissime donne e della quale – purtroppo – si parla ancora troppo poco.

Come partecipare ad Abilmente Torino

Come abbiamo già anticipato nelle scorse righe, Abilmente Torino sarà aperta dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, dalle 9.30 alle 18.30. Il costo del biglietto per la manifestazione è pari a 8 euro se acquistato online, invece degli 11 euro se acquistato in cassa.

Come sempre, sono previsti diversi sconti. Il biglietto per gruppi costa 6 euro, quello con codice promo 7 euro. Le persone disabili (intendendo per tali quelle che hanno una invalidità superiore al 70%, con accompagnatore), non pagano. È altresì gratuito il biglietto per i bambini fino ai 12 anni.

Come arrivare ad Abilmente Torino

Abilmente Torino si svolge al Lingotto, in Via Nizza 294. Con i mezzi pubblici si può giungere in loco con le linee urbane 1, 18 e 35. In metro, si può prendere la linea direzione Lingotto e scendere alla fermata Lingotto (è il capolinea).

Per maggiori informazioni su questa iniziativa, sui biglietti e sulle modalità per arrivare correttamente in loco, è a disposizione il sito internet abilmente.org. Consigliamo a tutti i lettori interessati a partecipare all’evento di consultare il calendario delle iniziative prima della partecipazione a questa manifestazione.