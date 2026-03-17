CNA Piemonte: bene “Semplifica Piemonte”, la Regione recepisce le indicazioni delle imprese

CNA Piemonte ha partecipato al Grattacielo Piemonte alla presentazione del disegno di legge “Semplifica Piemonte”, il provvedimento approvato dalla Giunta regionale che punta a ridurre la burocrazia e a semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. All’evento, promosso dalla Regione Piemonte alla presenza del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’assessore regionale alla Semplificazione Gian Luca Vignale, hanno preso parte anche le rappresentanze del sistema economico e delle istituzioni del territorio.

Per CNA Piemonte erano presenti il presidente Giovanni Genovesio e il segretario regionale Delio Zanzottera. Il disegno di legge “Semplifica Piemonte”, che sarà ora esaminato dal Consiglio regionale, si inserisce nel percorso avviato nel novembre 2023 con l’accordo tra Regione Piemonte e Governo sulla semplificazione amministrativa e punta a rendere più efficienti le procedure della pubblica amministrazione attraverso la riduzione degli adempimenti, l’eliminazione delle duplicazioni documentali, la digitalizzazione dei servizi e il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e territori. Tra le misure previste figurano lo stop alla richiesta di documenti già in possesso della PA, la riduzione degli oneri burocratici per cittadini e imprese, la creazione di un portale regionale unico per l’accesso ai servizi, il coinvolgimento di università e centri di ricerca nei processi di innovazione amministrativa e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con i territori e le rappresentanze economiche.

«La semplificazione amministrativa è una delle priorità più sentite dalle piccole e medie imprese – ha dichiarato il presidente di CNA Piemonte Giovanni Genovesio –. Per questo guardiamo con favore al percorso avviato dalla Regione Piemonte, che negli ultimi anni ha scelto di affrontare in modo strutturale il tema della sburocratizzazione. In questo provvedimento ritroviamo molte delle indicazioni che come CNA Piemonte abbiamo portato nei tavoli di confronto istituzionale: ridurre i passaggi amministrativi, evitare duplicazioni di documenti e rendere più chiaro e diretto il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione».

Sulla stessa linea il segretario regionale Delio Zanzottera, che sottolinea l’importanza di un confronto continuo con il sistema produttivo. «Per le micro e piccole imprese la burocrazia rappresenta spesso uno dei principali ostacoli alla crescita e agli investimenti – ha affermato Zanzottera –. È positivo che la Regione abbia scelto di costruire questo percorso ascoltando le associazioni di rappresentanza delle imprese e recependo alcune delle proposte avanzate da CNA Piemonte. Ora sarà fondamentale accompagnare l’attuazione concreta delle misure previste, affinché la semplificazione diventi un cambiamento reale nella vita quotidiana delle imprese».

Per CNA Piemonte il percorso avviato con “Semplifica Piemonte” rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione più semplice, più veloce e più vicina alle esigenze del sistema produttivo, in particolare delle micro e piccole imprese che costituiscono l’ossatura dell’economia regionale.allentare la produzione e di mettere sotto pressione soprattutto le micro imprese”.