‘L mercà d’le Cavagne, torna il mercato in Piazza Roma

Si chiamerà ‘L mercà d’le Cavagne il nuovo mercato dei produttori agricoli che sarà inaugurato in Piazza Roma sabato 7 settembre. La piazza, riaperta in agosto dopo i lavori di riqualificazione che hanno consentito di rinnovarla radicalmente, tornerà ad ospitare il mercato dei produttori agricoli ogni mercoledì e sabato, nei 52 stalli previsti sotto la nuova tettoia che riproduce lo skyline del Monviso. Nei restanti giorni della settimana – lunedì, martedì, giovedì e venerdì – lo spazio sarà dedicato ai banchi delle “Cavagne”, il nome dei tradizionali cesti in vimini utilizzati fin dal passato per trasportare ortaggi, uova ed erbe. Questi cesti erano comunemente impiegati dalle donne delle campagne, che integravano il reddito familiare vendendo i prodotti del loro orto.

Non solo mercato, ma anche eventi

La nuova piazza è stata concepita con l’obiettivo di ospitare oltre al mercato anche degli eventi pubblici e, per la prima volta, domenica 1settembre sarà teatro di “Vetrine del Pinerolese”, appuntamento annuale organizzato da CNA Commercio Pinerolo e dall’Associazione Commercianti ed Esercenti del Pinerolese. Per sostenere l’evento, dalle 17.00 alle 21.30 il Comune di Pinerolo propone il concerto di Antonio Mileto. La piazza sarà chiusa al traffico nel corso dell’intera giornata.

L’inaugurazione de ‘L merca’ d’le Cavagne

Alle 9.30 di sabato 7 settembre 2024, alla presenza dei progettisti, del Sindaco Luca Salvai e di tutta l’Amministrazione, è prevista l’inaugurazione de ‘L mercà d’le Cavagne che avrà un proprio logo e una nuova immagine. In occasione dell’inaugurazione, i primi 750 clienti del mercato riceveranno un gadget brandizzato con la nuova grafica.