Siglato un accordo quadro per la tutela e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico

L’Agenzia del Demanio e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione istituzionale finalizzato alla tutela, alla conservazione e alla rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico, con l’obiettivo di promuovere modelli innovativi di conoscenza, gestione e valorizzazione dei beni dello Stato.

L’intesa mira a rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni attraverso la condivisione di competenze scientifiche, tecniche e operative, favorendo lo sviluppo di progettualità congiunte nei campi della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’alta formazione.

Le attività previste dall’Accordo, firmato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e dal Presidente del CNR, Andrea Lenzi, riguarderanno in particolare lo sviluppo di progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito della Urban Intelligence e dei gemelli digitali applicati alla gestione del patrimonio pubblico e ai processi di rigenerazione urbana. I principali ambiti di collaborazione spaziano dalla definizione di modelli di governance per politiche integrate tra patrimonio pubblico e sviluppo urbano, la realizzazione di hub urbani e banche dati intelligenti, l’analisi territoriale per la valorizzazione dei siti pubblici fino alla protezione sismica e idrogeologica degli edifici e l’housing universitario.

Le iniziative saranno sviluppate anche attraverso il coinvolgimento del Centro Interdipartimentale di Scienza delle Città (CISC) del CNR che opererà in sinergia con la Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, favorendo un approccio interdisciplinare e integrato che unisce ricerca scientifica, innovazione tecnologica e pianificazione territoriale.

“La collaborazione con l’Agenzia del Demanio dimostra come la ricerca pubblica possa offrire strumenti avanzati per la gestione e la valorizzazione del patrimonio dello Stato. Attraverso tecnologie come i gemelli digitali e i sistemi di Urban Intelligence possiamo contribuire a sviluppare modelli innovativi per la rigenerazione urbana e la sostenibilità delle città”, afferma Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

“Questo accordo rafforza l’impegno dell’Agenzia nel promuovere la qualità progettuale e l’innovazione nella gestione del patrimonio pubblico – dichiara il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme – La collaborazione con il CNR permette di integrare conoscenze scientifiche, competenze tecniche e tecnologie avanzate con l’obiettivo di migliorare la gestione e valorizzazione degli immobili dello Stato. Modelli evoluti come i digital twin urbani, attraverso l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale, sono fattori abilitanti per dare valore al patrimonio dello Stato, immobiliare e naturale.”

L’Accordo prevede inoltre l’organizzazione di workshop, seminari ed eventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze e alla condivisione delle migliori pratiche per una gestione innovativa e sostenibile del patrimonio immobiliare dello Stato.

Con questa collaborazione, l’Agenzia del Demanio e il CNR confermano il proprio impegno a promuovere sinergie tra amministrazione pubblica e ricerca scientifica, valorizzando il patrimonio pubblico come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione delle città e il miglioramento della qualità degli spazi urbani.