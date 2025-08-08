Dal minibasket alla Prima Squadra, nato e cresciuto in arancione. Dopo i primi passi in Prima Squadra della scorsa stagione, Samnang Viggiano sarà ancora parte del roster chierese al via della prossimo campionato di Serie C Interregionale.

Viggiano è da sempre in arancione. Inizia a giocare nel centro Minibasket BEA di Cambiano e, con BEA, svolge tutta la trafila delle giovanili. Negli anni è uno dei cardini del gruppo chierese classe 2007 che si dimostra tra i più interessanti nel panorama cestistico piemontese, togliendosi diverse soddisfazioni di squadra. L’apice, lo storico titolo Under 19 Gold della scorsa stagione vinto da assoluto protagonista e la prima partecipazione a una fase Interzona di una squadra chierese.

Playmaker di rottura, fa della rapidità e dell’intensità le sue doti principali. Con energia e carisma, sa sopperire alla sua taglia fisica, che non l’ha mai limitato grazie alle doti tecniche. Sam sarà quindi protagonista tra Prima Squadra e Under 19 Gold, dove nella passata stagione è stato grande protagonista della storia vittoria del Titolo Regionale Piemontese.

“Conosciamo Samnang da tanti anni, l’abbiamo visto crescere e diventare sempre più bravo – commenta il DS Stefano Piccionne – L’anno scorso è stato grande protagonista in Under 19 Gold, nella cavalcata fino alla vittoria del Titolo e ha mosso i primi passi in Serie C. Adesso siamo contenti di affidargli ancora più responsabilità anche in Prima Squadra: ci aspettiamo da lui grande impegno e dedizione, con tanta voglia di fare bene. Sicuramente non ci deluderà”.

Il commento di Samnang Viggiano dopo il rinnovo con BEA Chieri

Sono veramente contento di poter indossare anche quest’anno la divisa di BEA e far parte ancora di questa società. Mi sono sempre trovato benissimo con i Leopardi e, ogni anno, ho condiviso le esperienze in campo con un gruppo pieno di voglia di lavorare e raggiungere i risultati nel migliore dei modi. Sono convinto che, anche nella nuova stagione, con la giusta determinazione arriveremo dove vogliamo arrivare.