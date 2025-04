Sestriere: altro che “Aprile, dolce dormire”. Super innevamento per sciare in Vialattea!

Sono ormai alcuni anni che il finale di stagione a Sestriere e in Vialattea regala condizioni di innevamento veramente spettacolari specie nella parte medio alta del comprensorio dove sono concentrate oltre il 70 per cento delle piste. Le nevicate sono sempre più frequenti e sciare in neve fresca, da metà marzo a metà aprile, è davvero uno spettacolo da non perdere. Le piste sono perfettamente innevate ed anche il paesaggio è tipicamente invernale con cumuli di neve fresca ed una skyline alpina da copertina.

Altro che “Aprile, dolce dormire!”. Aprile, dolce sciare a Sestriere e in Vialattea! Proprio in queste ore, mercoledì 2 aprile, un’altra bella nevicata sta interessando l’intera area del comprensorio aggiungendo altri centimetri di neve fresca da solcare con gli sci o la tavola da snowboard.

Dal 31 marzo sino al 13 aprile 2025 (ultima giornata di apertura del comprensorio) sciare a Sestriere è ancora più conveniente grazie alla speciale promozione “Hotel/residence + Skipass” promossa dal Consorzio Turismo Sestriere in collaborazione con Vialattea. Diverse le combinazioni di scelta per il soggiorno a Sestriere in formula Hotel + Skipass dedicate per soggiorni di 7, 5 e 4 notti e relative giornate di skipass Vialattea incluse nel prezzo. Un esempio? 7 notti in hotel a 4 stelle con trattamento di mezza pensione e 6 giorni di skipass a 895 euro a persona (esclusa tassa di soggiorno comunale da pagarsi in loco). Formule dedicate anche agli hotel a 3 e 2 stelle e per chi preferisce soggiornare in residence