PGA Tour: Manassero e F. Molinari al Valero Texas Open

Il PGA Tour resta in Texas per un vero e proprio antipasto Major. A San Antonio, dal 3 al 6 aprile, andrà in scena il Valero Texas Open.

Terzo evento (appuntamenti del Grande Slam a parte) più antico del massimo circuito americano maschile, dopo il Western Open e il Canadian Open, metterà in palio non solo un montepremi di 9.500.000 dollari (1.710.000 è la prima moneta), ma anche l’ultimo posto per il The Masters, primo Major del 2025 in programma dal 10 al 13 aprile ad Augusta, capoluogo della contea di Richmond nello Stato della Georgia (Usa).

Manassero e Molinari al Valero Texas Open che precede il The Masters

Al TPC San Antonio (Oaks Course) scenderanno in campo anche due azzurri: Matteo Manassero e Francesco Molinari. Il primo, 31enne di Negrar di Valpolicella (Verona), è reduce dal 39° posto nel Texas Children’s Houston Open.

Nelle prime sette gare stagionali, il veneto ha passato cinque volte il taglio ottenendo, quale miglior risultato, un 25° posto nel Farmers Insurance Open. Il secondo, 42enne torinese ed unico italiano ad aver vinto un Major (il The Open nel 2018), è chiamato invece a riscattare la terza eliminazione stagionale.

Il vincitore del Valero Texas Open, se non altrimenti esente (27 i campioni in gara con in tasca già un pass per Augusta), conquisterà appunto la possibilità di partecipare al The Masters.

Aberg e Matsuyama tra le stelle del Valero Texas Open. Bhatia difende il titolo

Tra i 156 concorrenti, ci saranno anche due tra i migliori dieci al mondo: lo svedese Ludvig Aberg, quinto, e il giapponese Hideki Matsuyama, sesto, già vincitore quest’anno del The Sentry, e medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi.

Per quel che riguarda gli altri big, i riflettori saranno puntati anche sull’inglese Tommy Fleetwood, sugli americani Keegan Bradley (capitano del team Usa alla Ryder Cup di settembre a Bethpage, New York), Patrick Cantlay, Maverick McNealy, Akshay Bhatia, che difenderà il titolo conquistato nel 2024, e Tony Finau. E ancora: sul canadese Corey Conners, vincitore rispettivamente nel 2019 e nel 2023, e sul sudcoreano Tom Kim. Tra i past winner, con Bhatia e Conners, ecco inoltre Jordan Spieth (2021), Charley Hoffman (2016), Jimmy Walker (2015), Martin Laird (2013) e Zach Johnson (2008 e 2009).

Chance pure per gli altri statunitensi Gary Woodland, runner up la scorsa settimana nel Texas Children’s Houston Open vinto dall’australiano Min Woo Lee, Daniel Berger, Max Homa, Denny McCarthy, oltre che per l’inglese Matt Fitzpatrick. Per la 15ª volta consecutiva, l’Oaks Course del TPC San Antonio ospiterà la competizione nata nel 1922, quando a imporsi fu Bob MacDonald.

Il record di affermazioni (tre a testa) appartiene ad Arnold Palmer e Justin Leonard. Nell’albo d’oro anche altri campionissimi come, tra gli altri, Walter Hagen, Byron Nelson, Ben Hogan, Sam Snead e Lee Trevino.

Il torneo in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2

La 103ª edizione del Valero Texas Open verrà trasmessa in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 3 e venerdì 4 aprile dalle ore 22 all’1:00. Sabato 5 e domenica 6 aprile dalle ore 19 alle 24.

LET: Fanali, Nobilio e Zanusso Al Joburg Open

Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso partecipano al Joburg Ladies Open, quinto evento stagionale del Ladies European Tour, organizzato in collaborazione con il Sunshine Ladies Tour, che dal 3 al 6 aprile vedrà impegnate sul percorso del Modderfontein Golf Club, a Johannesburg in Sudafrica, quasi tutte le migliori proette del circuito.

Campionessa uscente la svizzera Chiara Tamburlini, 25enne di St. Gallen, salita alla ribalta nel 2024, al suo primo anno sul tour, con tre vittorie e il primo posto nell’ordine di merito. A impedirle il bis proveranno sette tra le prime dieci del ranking, tra le quali la svizzera non figura, e in particolare appaiono in ottima condizione le inglesi Cara Gainer, numero uno, e Mimi Rhodes, numero tre, due delle quattro vincitrici stagionali in campo, che saranno tra le favorite. Assenti le altre due, la belga Manon De Roey (n. 2) e la thailandese Jeeno Thitikul (n. 4), che gioca sul LPGA Tour.

In grado di inserirsi nella corsa al titolo anche l’indiana Diksha Dagar (n. 5), l’inglese Annabell Fuller (n. 6), la singaporiana Shannon Tan (n. 7), la ceca Sara Kouskova (n. 8) e Alessandra Fanali (n. 9), seconda nel precedente Ford Women’s NSW Open, superata dalla Rhodes.

Sicuramente agguerrite le giocatrici di casa, le quali nelle dieci edizioni del torneo si sono imposte per sei volte, l’ultima nel 2021, che si affidano in particolare a Stacy Lee Bregman, Casandra Alexander, Cara Gorlei e a Lee-Anne Pace, vincitrice nel 2016 e seconda nel 2021, undici successi sul LET, altrettanti sul Sunshine Ladies Tour (al netto di quelli in combinata con il circuito europeo) e uno sul LPGA Tour. In gara altre due past winner, l’inglese Lily May Humphreys (2023) e Nobuhle Dlamini (2019) dell’eSwatini (ex Swaziland), e cinque runner up, la thailandese Aunchisa Utama (2024), la svedese Moa Folke e la spagnola Ana Pelaez Trivino (2023), l’elvetica Kim Metraux (2022) oltre alla citata Pace.

Alessandra Fanali, 25enne di Alatri, finora non si è concessa pause e dopo un taglio nell’apertura in Marocco è andata in crescendo fino a sfiorare l’impresa a Wollongong. Quarta presenza per Anna Zanusso, 24enne di Castelfranco Veneto (TV), 22ª nell’evento precedente in Australia, e terza per Alessia Nobilio, 23enne di Milano, a premio nelle due precedenti. Il montepremi è di 300.000 euro dei quali 45.000 andranno alla vincitrice.