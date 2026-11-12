La Negrini CTE Acqui Terme si prepara ad affrontare la prima di due trasferte consecutive nelle prossime giornate di campionato. Sabato 14 novembre alle ore 18:00, i ragazzi guidati da coach Simone Serafini scenderanno in campo al Pala200 di Settimo Torinese per affrontare la matricola BP Termosanitari Ciriè nella gara valida per la quinta giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca

Tre vittorie consecutive in quattro giornate e otto punti in classifica per la Pallavolo La Bollente Acqui Terme di cui l’ultima domenica scorsa contro la Arbit Allianz Brugherio.

Dall’altra parte della rete ci sarà una BP Termosanitari Ciriè partita bene nella sua prima esperienza in Serie A appaiata due punti dietro assieme ad altre tre compagini. Dopo la sconfitta al tie break all’esordio a Cagliari, due vittorie consecutive: una secca con Brugherio ed una al quinto set con San Donà. Primo confronto a secco domenica scorsa con la sconfitta interna per mano della Gabbiano Mantova.

La formazione torinese, guidata in panchina dal confermato coach Enrico Salvi con il secondo Andrea Migliaccio, ha impostato il progetto tecnico sulla continuità della rosa che ha conquistato la promozione, confermando ben otto protagonisti della passata stagione come il palleggiatore Filippo Sancio, il centrale Riccardo Bonfantini, l’opposto Omar Louza, gli schiacciatori Simone Brugiafreddo e Gabriele D’Ambrosio, il libero Samuele Armando, insieme a Cristiano Sifletto e Filippo Turolla. A questo nucleo affiatato il club ha affiancato innesti mirati per la categoria, inserendo la preziosa esperienza di Andrea Carlevaris in regia, la freschezza di Andrea Castagneri tra gli opposti, le novità in posto quattro Filippo Rodini e Nicolò Boninsegni, oltre ai centrali Leonardo Cian e Filippo Sarasino, ex di turno che ha esordito in categoria la scorsa stagione proprio con la casacca acquese.

L’appuntamento per la quinta giornata di andata del Girone Bianco tra BP Termosanitari Ciriè e Negrini CTE Acqui Terme è fissato per sabato 14 novembre alle ore 18:00 al Pala200 di Settimo Torinese, con la consueta diretta streaming gratuita trasmessa sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.