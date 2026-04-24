Cherasco punta sul decoro urbano: pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti

L’Amministrazione Comunale avvia una stretta contro i conferimenti illeciti. In arrivo dispositivi tecnologici per il monitoraggio del territorio e controlli rigorosi sulla rimozione delle deiezioni canine.

La tutela del bene comune e la cura degli spazi pubblici tornano al centro dell’agenda amministrativa di Cherasco. Con l’obiettivo di preservare la bellezza e l’igiene della città, il Comune ha varato un piano di sensibilizzazione e controllo volto a contrastare i comportamenti che ledono il decoro urbano e il corretto ciclo dei rifiuti.

Uno dei punti focali della campagna riguarda l’uso corretto dei cestini per i rifiuti sparsi nel centro e nelle frazioni. L’Amministrazione ricorda che questi contenitori sono destinati esclusivamente al deposito di rifiuti di piccole dimensioni (come uno scontrino, un fazzoletto o una bottiglietta vuota) e non devono essere utilizzati per lo smaltimento dei sacchi della spazzatura domestica.

L’abbandono dei sacchetti all’interno o in prossimità dei cestini stradali è un atto che compromette la pulizia e l’estetica urbana, oltre a rappresentare una violazione delle norme vigenti sulla raccolta differenziata, che deve avvenire tramite il servizio porta a porta o presso le isole ecologiche dedicate.

Per supportare l’attività di vigilanza, il Comune ha proceduto all’acquisto di 10 nuove fototrappole di ultima generazione, che sono state consegnate e messe a completa disposizione del Comando di Polizia Locale.

Questi dispositivi mobili verranno installati strategicamente in diversi punti del territorio comunale per monitorare i siti sensibili e individuare chi, violando le regole, abbandona i rifiuti. La presenza di queste telecamere fungerà da deterrente contro l’inciviltà, garantendo che il rispetto delle norme di differenziazione sia osservato da tutti i cittadini.

Il decoro urbano non riguarda solo i rifiuti solidi, ma anche la civile convivenza tra i cittadini e i propri animali domestici. A tal proposito, verranno effettuati controlli mirati per verificare che i proprietari di cani provvedano alla rimozione immediata delle deiezioni e che gli stessi siano muniti degli appositi strumenti per la rimozione e la pulizia.

Si ricorda l’obbligo di circolare con l’attrezzatura idonea alla raccolta e alla pulizia: un gesto semplice ma essenziale per mantenere i marciapiedi e le aree verdi decorosi e fruibili da parte dell’intera collettività.

«Vogliamo una città che sia specchio del senso civico di chi la vive. – commenta il vice sindaco Umberto Ferrondi – L’investimento in nuove tecnologie e il potenziamento dei controlli sono passi necessari per proteggere il nostro patrimonio e garantire a tutti i cheraschesi un ambiente più pulito e ordinato».