I prossimi appuntamenti al Mulino di Piossasco

Grande cinema al Mulino di Piossasco. Con il contributo della Città di Piossasco

Due recentissimi titoli italiani fra i più apprezzati degli ultimi tempi in programma al Mulino per due mercoledì di fila in attesa della ripartenza del Cineforum 2024!

Mercoledì 17 gennaio – ore 17 e ore 21: IO CAPITANO di Matteo Garrone, ispirato alle storie vere di alcuni giovani migranti che hanno vissuto il viaggio dei due protagonisti.

Il film è stato premiato con il Leone d’argento per la regia al Festival di Venezia, ha ottenuto una candidatura a Golden Globes e concorre per entrare nella cinquina del premio Oscar come miglior film straniero!

Al termine delle proiezioni sarà con noi in sala, per un momento di testimonianza, un nostro concittadino di origine nepalese, arrivato in Italia con un viaggio simile a quello narrato nel film.

Mercoledì 24 gennaio – ore 17 e ore 21: C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi, il film più amato del 2023 torna al Mulino dopo 3 proiezioni tutte sold out!



Riparte la stagione teatrale al Mulino di Piossasco

“Chi ha il cervello lo usi” di Corrado Accordino, con Corrado Accordino e Daniele Ornatelli, produzione Compagnia Teatro Binario 7

Venerdì 19 gennaio ore 21: Due fratelli, un padre, un’eredità scomoda e un passato da affrontare.

Fotografie che ripercorrono una vita. Dall’infanzia, a tratti felice a tratti inquieta, ai beati anni delle scoperte e delle cadute fino all’età adulta e delle responsabilità.

In mezzo l’amore, la droga, il successo, la paura. Un viaggio lungo due vite che s’intrecciano, si perdono, poi tornano a confrontarsi in una resa dei conti che vede entrambi sconfitti, entrambi vincitori.

La vita è ciò che accade dentro di noi, anche senza di noi.

E dietro, come un’ombra sempre presente, il padre. Una volta forte, coraggioso e spavaldo, ora inerte su una sedia a rotelle. Un monito che ci ricorda il naturale percorso della vita, dall’alba al tramonto, dalla luce al buio, e in mezzo la forza necessaria che ci vuole per diventare uomini e scoprire la nostra vera natura, quanto c’è in noi di bestiale ed egoistico, quanto di generoso e umano.

Due facce della stessa medaglia rivolta contro i disordini che ci abitano.

Uno spettacolo che procede sul filo sottile della memoria familiare, quella intima che ci scorre nelle vene e ci accomuna ai nostri genitori quando un giorno – e capita a tutti – guardandoci allo specchio vediamo i loro volti.

Info e prenotazioni +39 370 3259263 – info@mulinoadarte.com

La biglietteria aprirà un’ora prima degli eventi.