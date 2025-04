Un finale di regular season amaro per la Reale Mutua Basket Torino, che a Udine trova una sconfitta all’overtime che ha un peso specifico tutt’altro che banale in ottica postseason. Infatti, in una corsa apertissima che vedeva anche la possibilità di accedere direttamente ai playoff, oppure di giocare i play-in con il fattore campo a favore, la sconfitta gialloblù in Friuli e i contestuali risultati dagli altri campi (con le vittorie di Bologna, Avellino, Milano e Pesaro) costringono la squadra di coach Moretti a complicare il proprio percorso in postseason, dovendo giocare fuori casa il primo turno degli spareggi per andare ai playoff.

L’abbinamento definitivo vedrà la Reale Mutua affrontare in infrasettimanale Pesaro sul campo dei marchigiani, con in palio l’accesso al secondo turno di play-in nel weekend.

Quintetti

Udine: Hickey, Pepe, Alibegovic, Johnson, Da Ros

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Avvio forte dei padroni di casa che fanno subito valere la loro pericolosità sul perimetro con Alibegovic, ma Torino è brava rispondere con Taylor che crea gioco per Ladurner e poi colpisce anche dall’arco per tenere tutto in equilibrio nei primi minuti di gioco. Si prosegue con Udine che continua a mostrare l’eccellente qualità del suo attacco, ma anche i gialloblù non sono da meno e restano in scia fino alla fine del primo quarto sul 25-24.

In apertura di secondo quarto si sblocca Ife Ajayi, che si carica sulle spalle l’attacco torinese, sale in doppia cifra personale e porta la Reale Mutua in vantaggio. Torino trova una discreta produzione anche dalla panchina, con il contributo di tutti da Landi a Seck, per dare continuità al gioco dei gialloblù che riescono a conservare il vantaggio fino alla pausa lunga nonostante la buona efficienza offensiva della capolista. Si va negli spogliatoi sul 45-50.

Una Torino sempre più produttiva in attacco e lucida in difesa riesce a raggiungere la doppia cifra di vantaggio nel terzo periodo, complice anche un approccio non estremamente combattivo da parte dei padroni di casa già promossi in Serie A con due giornate di anticipo. I friulani però provano a rifarsi sotto con una tripla di Caroti da metà campo per tornare a -8 alla fine della terza frazione sul 69-77.

Udine cambia marcia in avvio di ultimo quarto: in un amen, Caroti e Ambrosin firmano un parziale di 9-3 per rientrare a -2 (78-80), costringendo coach Moretti a chiamare timeout per cercare di non farsi sfuggire completamente il vantaggio creato nei due quarti centrali. L’inerzia però è passata dalla parte dei padroni di casa che, dopo tanto tempo, rimettono la testa avanti con Pullazi. È tutta un’altra partita, con Udine che sembra in controllo del match mentre Torino perde fluidità offensiva e soffre molto a rimbalzo nella propria metà campo, pur restando in scia verso la volata finale (91-89 a due minuti dal termine). Ladurner trova il pareggio con un gancio morbido, Torino ha anche l’opportunità per vincerla ma Schina fallisce il tentativo da tre. Si va all’overtime sul 91-91.

Altri cinque minuti di regular season al Carnera, Torino prova a rimettere la testa avanti seppur in maniera tendenzialmente confusionaria, ma Udine è più concreta e allunga fino al +5 (103-98). È il break decisivo, Udine mette le mani sulla partita e festeggia con i propri tifosi. Finisce 108-101. Torino tornerà in campo tra pochi giorni nel primo turno di play-in in trasferta a Pesaro.

Coach Moretti nel postpartita:

“Abbiamo giocato una partita eccellente, giocando insieme, con impegno, è stata una degnissima chiusura di regular season dal punto di vista della prestazione. Chiaramente abbiamo giocato contro una squadra profondissima, che ha meritato la promozione, quando si sono accesi sono riusciti a ribaltare il vantaggio che avevamo creato, facendo male soprattutto a rimbalzo d’attacco. Ora giocheremo in trasferta i play-in ma siamo pronti, ci siamo meritati e ci meritiamo di continuare questo percorso.”

Apu Old Wild West Udine – Reale Mutua Torino 108-101

(25-24, 20-26, 24-27, 22-14, 17-10)

Apu Old Wild West Udine: Lorenzo Ambrosin 19 (1/3, 3/6), Rei Pullazi 17 (2/2, 4/9), Mirza Alibegovic 16 (2/4, 4/5), Xavier Johnson 15 (3/8, 1/1), Simone Pepe 14 (2/3, 2/6), Anthony Hickey 9 (3/6, 1/6), Lorenzo Caroti 9 (0/0, 3/7), Matteo Da ros 7 (2/3, 1/4), Iris Ikangi 2 (1/1, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/1), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Xavier Johnson 10) – Assist: 22 (Anthony Hickey 6)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 26 (7/11, 3/7), Kevion Taylor 25 (4/9, 4/7), Matteo Schina 12 (1/6, 2/5), Giovanni Severini 12 (3/5, 2/5), Maximilian Ladurner 10 (5/7, 0/0), Aristide Landi 10 (2/2, 2/5), Fadilou Seck 4 (2/2, 0/0), Matteo Montano 2 (0/0, 0/3), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Ife Ajayi 9) – Assist: 21 (Kevion Taylor, Matteo Schina 5)

