The Nerve porta il cabaret queer sul palco del Piccolo Teatro Comico

L’energia di The Nerve si prepara a illuminare il palco del Piccolo Teatro Comico (Torino) venerdì 20 novembre 2026, con inizio spettacolo alle ore 21:00.

Dopo gli appuntamenti d’inizio stagione, il collettivo di cabaret queer torinese occupa uno degli spazi più intimi e vivaci della città per una serata all’insegna di performance d’impatto, ironia, talento e identità. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro d’ispirazione LGBTQ+ e le forme d’arte scenica non convenzionali.

Sinossi spettacolo

The Nerve è un dinamico format di cabaret queer di Torino che unisce varietà, drag show, danza, burlesque, circo e stand-up comedy, offrendo un palco libero e provocatorio incentrato sui linguaggi performativi e sulla cultura contemporanea.

Generi artistici: Performance di drag, burlesque, danza, circo contemporaneo e musica dal

Spirito queer: Unione di ironia, attivismo, decostruzione e riflessione sociale attraverso l’arte e l’espressività corporea.

Informazioni e prenotazioni:

Evento: The Nerve – Cabaret Queer di Torino

Data e ora: Venerdì 20 novembre 2026, ore 21:00

Luogo: Piccolo Teatro Comico – Via Mombarcaro 99/B, Torino

Prenotazioni: È possibile prenotare il proprio posto contattando il numero 339 3010381

Prezzo biglietto: intero € 15,00 – ridotto € 12,00 per scuole di teatro, universitari, over 65, abitanti di zona Santa Rita Torino – ridotto € 8,00 under 10 – gratis under 5

Organizzazione Art Studio Drag Queen Italia

Direttore artistico stagione LGBTQ+ Dario Bellotti (Barbie Bubu)

“Punti di vista, risonanze”

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

teatro comico teatro di prosa

teatro di genere lgbtq+ cabaret

musica

Il progetto nasce da un’esigenza del PTC nel rendere la cultura, una via pratica da percorrere, incrociando il cammino di uomini e donne con esperienze diverse, tutte preziose, che si arricchiscono incontrandosi, scontrandosi e permeandosi le une alle altre, tenendo conto delle basi culturali di integrazione e rispetto verso se stesso gli altri e la natura che lo circonda.

Gli spettacoli diversi nella forma, messi in un unico contenitore, danno spazio all’idea di Integrazione nei nostri diversi punti di vista.

Il “Piccolo Teatro Comico”

Costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”. Obiettivo artistico e di programmazione del “Piccolo Teatro Comico”: la rivalutazione del concetto teatro partendo dalla commedia e dal “classico” da proporre nella sua essenza primordiale, fino a performances di spettacolo eterogeneo dalla danza, al cabaret, al teatro multietnico e di genere, creando uno spazio organico, vivo che possa raggiungere un pubblico vario che viva lo spazio proponendo anch’esso idee e spettacoli per ogni fascia di età, status e cultura.