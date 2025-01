Il 2025 inizia nel migliore dei modi per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che batte 1-3 il Bisonte espugnando per la prima volta nella sua storia il Palazzo Wanny, impianto dove finora non aveva mai vinto.

Senza Skinner, rimasta a casa, e Zakchaiou non ancora al meglio, Chieri porta in panchina il nuovo acquisto Martina Bednarek, arrivata dall’Argentina due giorni prima, e la giovane Zussino. Coach Bregoli schiera la diagonale Van Aalen-Gicquel, Alberti e Gray al centro, Bujis e Omoruyi in banda, Spirito libero.

I quattro set terminano 22-25, 25-23, 20-25 e 20-25. In una partita molto equilibrata con lunghe fasi di punto a punto Chieri fa meritatamente risultato pieno mettendo in campo più esperienza e sangue freddo sia nei momenti salienti dei set, sia nel “lavoro sporco” necessario per ricreare le condizioni migliori in attacco anche quando la ricezione non è positiva.

Il tabellino evidenzia inoltre il minor numero di errori e la superiorità a muro, con 14 punti diretti e un prezioso contributo di contenimento.

Il premio di MVP viene assegnato a Sara Alberti che con 15 punti è anche la top scorer chierese, seguita da Omoruyi (14), Gicquel (13) e Bujis (12). Al Bisonte non bastano i 18 punti di Malual e i 14 di Baijens.

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (22-25; 25-23; 20-25; 20-25)

Il Bisonte Firenze: Battistoni, Malual 18, Baijens 14, Butigan 2, Cagnin 4, Davyskiba 6; Leonardi (L); Agrifoglio, Acciarri 6, Nervini 11, Giacomello 2. N. e. Lapini. All. Bendandi; 2° Chiavegatti.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 3, Gicquel 13, Alberti 15, Gray 9, Bujis 12, Omoruyi 14; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 1, Rolando. N. e. Zakchaiou, Lyashko, Zussino, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

Arbitri: Giardini di Verona e Marconi di Pavia.

Note: presenti 806 spettatori. Durata set: 27′, 27′, 24′, 21′. Errori in battuta: 16-13. Ace: 4-7. Ricezione positiva: 66%-51%. Ricezione perfetta: 25%-20%. Positività in attacco: 42%-42%. Errori in attacco: 14-9. Muri vincenti: 5-14.

MVP: Alberti.

La cronaca

Primo set – Un errore in attacco di Malual dà a Chieri il primo punto del match. Da 5-3 per le padrone di casa le biancoblù capovolgono il punteggio in 5-7 con Bujis. Sul 7-9 l’errore in battuta di Van Aalen manda sulla linea dei 9 metri Malual il cui incisivo turno di servizio capovolge il punteggio in 13-9. I muri di Gicquel e Gray riportano a contatto Chieri, poi ancora il muro, stavolta di Alberti, permette alle chieresi di tornare in vantaggio (16-17). Sul 17-19 l’attacco di Gicquel e due muri di Gray fruttano un break a 17-22, intanto Bendandi prova a mischiare le carte inserendo Giacomello, Nervini e Acciarri. Sul 19-23 Gicquel dà a Chieri cinque palla set Baijens e Nervini ne annullano due, la terza se ne va per l’errore in attacco di Gray, infine al quarto tentativo Gicquel porta al giro di campo sul 22-25.

Secondo set – Il Bisonte torna in campo con Agrifoglio in palleggio, per il resto è lo stesso sestetto che aveva concluso il set precedente. Sull’1-2 Chieri allunga a 3-6 con Omoruyi, Bujis e Gray. Sul 7-9 sale sugli scudi Nervini che gira il punteggio in 10-9. Segue una lunga fase di punto a punto in cui fra le toscane si registrano i rientri di Malual, Davyskiba e Butigan. Sul 23-23 il mani-out di Malual e il tap-in di Baijens decidono l’esito del set (25-23).

Terzo set – La prima parte del set è all’insegna dell’incertezza, con le due squadre sempre a contatto fino al 13-13. L’errore in battuta di Cagnin manda al servizio Alberti che con due ace propizia un allungo a 13-18. Nel finale le biancoblù mantengono un ritmo molto regolare e dopo il 19-24 firmato da Omoruyi chiudono alla seconda palla set con Bujis (20-25).

Quarto set – Avvio di set ancora all’insegna dell’incertezza. Sull’8-9 Malual e Davyskiba danno al Bisonte 2 punti di vantaggio (11-9). Immediata la reazione di Chieri che con un attacco di Bujis e un muro di Van Aalen sale a 12-13. Set e partita si decidono quando sul 15-16 i punti di Omoruyi, Gicquel e Alberti e i servizi di Omoruyi fruttano un parziale di 2-7 che porta il punteggio sul 17-23. Guadagnate sei palle match dopo il colpo del 18-24 di Alberti, Chieri se ne vede annullare due da Malual e Acciarri, ma la centrale dopo un ace sbaglia il servizio e l’incontro termina sul 20-25.

Il commento

Sara Alberti: «È stato un buon inizio d’anno. Avevamo bisogno di iniziare alla grande anche per il desiderio di rifarci dopo il punticino perso nella gara d’andata. E’ stata una partita lottata ma alla fine siamo state brave a chiudere in quattro set».