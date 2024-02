La settimana della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 iniziata con il passo falso nel derby con Pinerolo, e proseguita con la qualificazione alle semifinali della Coppa CEV dopo la battaglia di cinque set con Le Cannet, si conclude con il match casalingo con il Volley Bergamo 1991. La partita, valida per la settima giornata di ritorno della serie A1 Tigotà, è in programma domenica 11 febbraio al PalaFenera con fischio d’inizio alle ore 17.

Le due squadre arrivano alla sfida con un cammino speculare nei due precedenti turni di campionato, con una vittoria da 3 punti e una sconfitta per 3-1. I punti in palio sono importantissimi su entrambi i fronti: Chieri ne ha bisogno per consolidare il quinto posto in classifica, mentre Bergamo è a caccia di punti salvezza.

I precedenti fra le due squadre sono dieci. Chieri è avanti otto vittorie a due, ultima dell’elenco l’affermazione in rimonta al tie-break del girone d’andata.

Diversi gli ex su entrambi i fronti. Da un lato Giulio Cesare Bregoli, Ofelia Malinov e Fatim Kone, dall’altro Olivia Rozanski, Stella Nervini e Alberto Bigarelli. Quest’ultimo, assistente allenatore la scorsa stagione sotto l’Arco, da novembre guida la formazione orobica da primo allenatore.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a fare il punto alla vigilia della gara è il direttore sportivo Max Gallo. «Siamo molto contenti dello straordinario risultato della qualificazione alle semifinali della Coppa CEV, ottenuto contro una una grandissima squadra composta di giovani talenti e arricchita nella gara di ritorno dalla presenza di Mihajlovic che ha fatto vedere le sue qualità e lo spessore».

«Contro Le Cannet la squadra ha dimostrato ancora una volta di sapersi riprendere da uno scivolone, giocando una buona gara e gestendo molto bene dal punto di vista tecnico ed emotivo le difficoltà del finale del quinto set quando per un momento abbiamo temuto che potesse cambiare l’inerzia della partita. Quindi ancora complimenti alle ragazze».

«Per quanto riguarda la partita con Bergamo, affrontiamo una squadra giovane con ottime individualità. Dovremo mettere in campo la giusta attenzione e determinazione, cercando di riprendere il nostro cammino per l’obiettivo del quinto posto. Sarà un’altra sfida molto dura ma cercheremo di imporre il nostro gioco sin dall’inizio in modo da uscire dal PalaFenera con un risultato positivo».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76