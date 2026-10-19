LILT Virtus Alessandria Pallavolo, una nuova stagione per crescere insieme

Nell’anno del decennale, la squadra è affidata a Marcello Ferrari per valorizzare un gruppo che unisce gioventù ed esperienza. Il primo appuntamento è fissato per martedì 20 ottobre, alle ore 20,00 a Molare. Contro l’Ovada pallavolo comincerà il campionato di Prima Divisione femminile della LILT Virtus Alessandria Pallavolo. Una stagione che accompagna un traguardo importante, i dieci anni di attività della Società.

La Virtus consegna a Marcello Ferrari un ruolo centrale nel proprio percorso di crescita. Il suo compito sarà quello di dare una identità condivisa ad un gruppo che, come detto, unisce atlete giovani a giocatrici con esperienze nelle categorie superiori, valorizzando il contributo di ciascuna.

“Crediamo che Marcello possa dare un ottimo contributo alla crescita della squadra – spiega il Presidente Riccardo Romaniello – e siamo certi che saprà dimostrarsi la scelta ideale per amalgamare questo mix che compone il roster. Gli affidiamo un gruppo nel quale crediamo molto, con la fiducia che sappia valorizzarne le qualità, far crescere le singole atlete e costruire una compagine sempre più consapevole delle proprie possibilità”

Il team della Prima Divisione riparte dalla capitana Elena Amadio e dalle riconfermate Federica Dodero, Melissa Almeta, Virginia Bianco e Sofia Vaccari. Accanto a loro troveranno spazio le giovani cresciute nella Società, chiamate a misurarsi con le responsabilità della prima squadra. Un passaggio che si prepara anche attraverso il lavoro nei rispettivi campionati giovanili. Sarà fondamentale in questo percorso il contributo di Paolo Martino e di Anna Romano assistente e team manager nell’attività delle under 15 e under 17. Grazie anche al loro impegno, le ragazze che si affacciano alla Prima Divisione potranno perfezionare la tecnica e l’organizzazione del gioco, acquisendo sicurezza per essere pronte a dare il proprio contributo quando coach Ferrari le chiamerà in campo.

A completare il gruppo sono il ritorno della alzatrice Lucia Astori e gli arrivi della centrale Martina Ronzi e del libero Chiara Cazzulo. Esperienze diverse che arricchiscono le possibilità a disposizione dello staff: Martina Ronzi porta con se trascorsi nelle serie superiori, mentre Chiara Cazzulo arriva dalla promozione in serie B2 conquistata con il Novi Pallavolo.

“Abbiamo voluto unire il potenziale delle nostre giovani all’esperienza di atlete che hanno già affrontato campionati di livello superiore – prosegue il Presidente – e siamo orgogliosi che abbiano scelto di condividere il nostro percorso e programma. La loro presenza deve aiutarci a crescere e stimolare tutto il gruppo: vogliamo una squadra nella quale ciascuna lavori per migliorarsi e conquistare il proprio spazio. Il lavoro di Paolo e Anna sarà prezioso per accompagnare le ragazze in questo passaggio, rispettando i tempi di crescita di ciascuna.”

Il progetto prende forma anche fuori dal campo. Da questa stagione la Virtus giocherà le partite casalinghe al PalaConi, struttura all’interno del complesso del Campo di Atletica. La disponibilità della tribuna ha guidato la scelta della nuova sede, con l’obiettivo di accogliere meglio il pubblico e offrire una buona visibilità degli incontri.

Anche chi non potrà raggiungere il PalaConi avrà la possibilità di seguire la squadra grazie alla trasmissione in diretta di tutte le partite sul Canale YouTube della Società. Il miglioramento del servizio di ripresa e la scelta della piattaforma puntano a offrire una qualità video superiore e una visione più piacevole.

Nella stessa direzione va l’introduzione dell’addetto agli arbitri, ruolo affidato a Davide Barberis. E’ una figura non richieste in Prima Divisione, che abbiamo comunque deciso di inserire nell’organico societario perché vogliamo curare al meglio l’accoglienza e l’organizzazione delle gare – sottolinea Riccardo Romaniello – perché la qualità di una Società si riconosce anche da queste attenzioni. Se chiediamo alla squadra di fare un passo avanti, dobbiamo essere noi per primi a creare le condizioni per accompagnare questo percorso.”

Dietro ogni incontro c’è però un lavoro che comincia molto prima del fischio d’inizio. Per mesi i dirigenti volontari operano nelle retrovie, preparando la stagione e affrontando le tante necessità quotidiane, programmando il presente ed il futuro, che permettono alla Società di essere pronta agli appuntamenti del campo.

Un impegno condiviso dal Vice Presidente Corrado Rebagliati, dal Direttore Sportivo Claudio Capra e da tutti i collaboratori che nelle giornate di gara assumono anche incarichi specifici: Pietro Vaccari e Stefano Polati che curano le riprese e le dirette delle gare, Davide Barberis sarà l’addetto agli arbitri, Salvino Cavallo che si occupa del tabellone segnapunti e Lidia Fasanella Team Manager.

“Questi incarichi sono soltanto la parte più visibile del loro contributo – osserva ancora il Presidente -. Quando il pubblico entra nell’impianto sportivo prescelto per la disputa degli incontri, alle spalle ci sono mesi di lavoro, problemi risolti, tempo dedicato e disponibilità. La Virtus è tutto quello che queste persone costruiscono prima di arrivare al giorno della partita. E’ grazie a loro se possiamo presentarci a quell’appuntamento pronti con le squadra e come Società in tutte le sue componenti.”

Un percorso che trova un sostegno fondamentale negli sponsor che hanno scelto di affiancare la Virtus in questo cammino e progetto. “A loro va un ringraziamento particolare: la fiducia e il contributo dei nostri partner ci permettono di programmare e trasformare le idee in miglioramenti concreti – conclude Riccardo Romaniello -. Vogliamo crescere con ambizione ed equilibrio, costruendo una società solida attorno alle squadre. E’ questo il significato che vogliamo dare al decennale: valorizzare quanto fatto finora e creare le basi per quello che verrà.”