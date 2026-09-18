Botanical Groove, a Torino le piante fanno festa

Un plant market sul Po, centinaia di piante da scegliere, yoga sulle rive del fiume, terrarium da costruire con le proprie mani, una lotteria botanica e, quando arriva la sera, dj set e musica.

È Botanical Groove, la manifestazione di Orticola del Piemonte che per il terzo anno porta a Torino un modo nuovo e informale di vivere il mondo delle piante: non solo da guardare o acquistare, ma da conoscere, creare, condividere e vivere insieme.

Sabato 26 e domenica 27 settembre Contrada Murazzi si trasforma in un grande spazio verde affacciato sul Po, dove la passione per le piante incontra creatività, benessere e musica. Un appuntamento a ingresso gratuito dedicato soprattutto alle nuove generazioni di plant lovers, ma aperto a chiunque abbia voglia di trascorrere qualche ora in un’atmosfera diversa dal solito.

La terza edizione di Botanical Groove arriva durante i giorni del Salone del Gusto – Terra Madre e propone una pausa alternativa nel cuore della città: si può passare per scegliere una nuova pianta, partecipare a un workshop, fare yoga con vista sul fiume oppure fermarsi fino a sera, quando il verde lascia spazio alle sonorità dei dj set.

Il plant market: una giungla da portare a casa

Cuore di Botanical Groove sarà il plant market, con piante in esposizione e vendita. Dalle specie easy-care, perfette anche per chi non ha ancora scoperto il proprio pollice verde, alle varietà più particolari per collezionisti e appassionati.

Piante verdi, cactus, succulente, bonsai e tante altre varietà saranno protagoniste di allestimenti immersivi e carrelli botanici, con esperti a disposizione per aiutare ciascuno a trovare la pianta giusta: per il proprio appartamento, per il proprio stile di vita o semplicemente per innamoramento al primo sguardo.

Perché a Botanical Groove non serve essere esperti. Basta avere voglia di portarsi un po’ di verde a casa.

Dalle rive del Po al terrarium

Il programma alterna momenti dedicati al benessere e alla creatività. una sessione di Yoga sulle rive del Po, in un contesto naturale e rilassato. Per chi invece preferisce sporcarsi le mani, arrivano i workshop, dedicati alla realizzazione di terrarium: piccoli ecosistemi verdi in miniatura, costruiti all’interno di barattoli di vetro. Un modo semplice e creativo per osservare da vicino il mondo vegetale e creare il proprio piccolo paesaggio naturale da portare a casa.

Plant Lottery: la fortuna ha il pollice verde

E per chi ama le sorprese torna anche la Plant Lottery: con soli 2 euro si può tentare la fortuna e aggiudicarsi una delle piante messe in palio. Saranno 10 i premi assegnati durante il weekend, con vere e proprie chicche botaniche riservate ai primi tre fortunati.

Quando scende la sera, il Groove cambia

Al tramonto Botanical Groove cambia ritmo. Le piante rimangono protagoniste, ma Contrada Murazzi si accende di musica per un vero e proprio party botanico sulle rive del Po.

Sul “palco” di Contrada Murazzi saliranno Neeca, Davide Vizio e Onda Pacifica, per accompagnare il pubblico fino a sera con dj set e sonorità pensate per vivere i Murazzi in una veste ancora diversa.

Botanical Groove è un invito a stare fuori, incontrarsi, scoprire nuove piante, creare qualcosa con le proprie mani e ballare. Un weekend in cui natura e città si incontrano, trasformando le rive del Po in un punto di ritrovo per una nuova comunità di plant lovers.

L’appuntamento è sabato 26 settembre dalle 10 alle 20 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 22, presso Contrada Murazzi – Murazzi del Po Gipo Farassino 23, Torino.

L’ingresso è gratuito.