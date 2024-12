Martedì 10 dicembre 2024 – Anche durante le feste si tifa per i colori gialloblù! Da questo momento è in vendita il “Christmas Pack”, il mini-abbonamento per le due partite casalinghe della Reale Mutua Basket Torino che si disputeranno nel periodo natalizio.

Acquistando il pacchetto, i tifosi potranno assistere ai due incontri dal vivo al Pala “Gianni Asti”, con la seconda gara a metà prezzo.

Questi gli incontri compresi nel miniabbonamento:

Reale Mutua Torino – Avellino Basket , 17^ giornata di campionato, domenica 22 dicembre alle ore 18.00 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino)

, 17^ giornata di campionato, domenica 22 dicembre alle ore 18.00 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino) Reale Mutua Torino – UEB Gesteco Cividale, 18^ giornata, domenica 29 dicembre alle ore 18.00 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino)

Il miniabbonamento è acquistabile ora online su Vivaticket e nelle seguenti biglietterie:

Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Presso le agenzie Reale Mutua Piazza Castello, Santa Rita e Via Paolini nei giorni e orari di apertura delle sedi (pagamento esclusivamente tramite Satispay o contanti)

“Christmas Pack”

Prezzi mini-abbonamento 2 partite (22/12 + 29/12)

Curva Blu-Curva Gialla-Distinti Blu: € 22,50

Tribuna Gialla: € 37,50

Parterre: € 52,50

Riduzione Under 14 – prezzi mini-abbonamento 2 partite (22/12 + 29/12)

Curva Blu-Curva Gialla-Distinti Blu: € 11

Tribuna Gialla: € 19

Parterre: € 26

Ufficio Stampa Basket Torino