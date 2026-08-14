Chiara Cazzulo sceglie la Lilt Virtus Alessandria Pallavolo

Un innesto di categoria superiore per la Lilt Virtus Alessandria Pallavolo. La società alessandrina inserisce nel roster della Prima Divisione Chiara Cazzulo, libero classe 2002 che soltanto pochi mesi fa ha festeggiato, indossando i colori del Novi Pallavolo, la vittoria del campionato di serie C e la conseguente prestigiosa promozione in serie B2.

Una scelta significativa

Chiara ha deciso di scendere di categoria per sposare il progetto pluriennale della Virtus, portando esperienza e qualità a una squadra che vedrà l’inserimento di diverse giovani provenienti dal vivaio.

Nonostante la giovane età Chiara Cazzulo vanta un percorso sviluppato prevalentemente in categorie superiori tra serie C e B2 e in serie C ha vinto il campionato e la Coppa Piemonte. Un bagaglio importante per una giocatrice chiamata a diventare uno dei punti di riferimento della nuova Virtus.

“Proprio in questi giorni stiamo presentando il roster per la prossima stagione – commenta il Presidente Riccardo Romaniello – nel quale abbiamo scelto di inserire diverse ragazze provenientio dal nostro settore giovanile. Chiara è l’innesto perfetto per questo progetto: arriva da categorie superiori e da un campionato appena vinto e pertanto potrà darci quell’esperienza di cui abbiamo bisogno, diventando un esempio per le compagne più giovani dentro e fuori dal campo. La sua scelta di approdare alla Virtus è inoltre un importante attestato di fiducia nel percorso che stiamo costruendo”

E il mercato della Lilt Virtus Alessandria Pallavolo non è ancora finito.

“Nei prossimi giorni – dicono in Società – presenteremo altri innesti e ci sarà ancora qualche sorpresa. Stiamo completando un roster nel quale crediamo molto, un roster costruito per unire esperienza e qualità alla crescita delle nostre giovani atlete”

Per Chiara Cazzulo, dopo la promozione conquistata sul campo con il Novi Pallavolo comincia così una nuova sfida: dalla serie C vinta alla Prima Divisione, per scelta. Una scelta che testimonia la fiducia nel progetto Lilt Virtus Alessandria Pallavolo.