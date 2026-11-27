Sarà una domenica tutta da vivere quella del 29 novembre all’impianto sportivo A. Albonico di Grugliasco, dove l’IVECO CUS Torino si prepara a ospitare due sfide di grande interesse per il rugby piemontese e nazionale. Due appuntamenti consecutivi, due avversarie di prestigio e un’unica grande occasione per sostenere da vicino le formazioni universitarie.

Ad aprire il pomeriggio sarà la Serie A1 maschile, che alle ore 12.30 vedrà scendere in campo gli universitari guidati dai coach Bianco, Modonutto e Carbone contro il VII Rugby. Una sfida che porta con sé una lunga storia di derby e confronti avvincenti, con due realtà che si conoscono bene e che negli anni hanno dato vita a partite combattute e ricche di emozioni. Una nuova occasione per misurarsi con un avversario storico e cercare di confermare i progressi del gruppo.

A seguire, alle ore 14.30, sarà il turno della Serie A Élite femminile. Le ragazze allenate da Gianmarco Perrone e Lorenzo Novello affronteranno il Valsugana Rugby Padova, una delle società più titolate del panorama rugbistico femminile italiano. Una sfida impegnativa e stimolante, contro una formazione di grande esperienza e tradizione, che metterà alla prova le ambizioni e la determinazione delle universitarie.

Entrambe le squadre hanno lavorato durante la settimana per arrivare a questo doppio appuntamento nelle migliori condizioni, con la voglia di mettere in campo il proprio valore e dare continuità al percorso di crescita intrapreso.

A presentare la sfida della formazione maschile è il direttore tecnico Filippo Bianco:

«Inizia un ciclo di quattro partite dove cercheremo di alzare il livello del nostro gioco. Ogni avversario che affrontiamo quest’anno si porta in campo qualcosa in più perché affronta il CUS Torino. Questo ci deve fare contenti perché significa che abbiamo fatto bene in passato, ma soprattutto ci deve stimolare oggi, perché vogliamo mantenere alti gli standard».

Due partite, due sfide di alto livello e tanto rugby da vivere: domenica 29 novembre l’appuntamento è all’Albonico!

Vi aspettiamo numerosi sugli spalti per sostenere insieme i colori biancoblù.

Programma gare – Impianto A. Albonico, Grugliasco