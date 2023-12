5^ GIORNATA SERIE A ELITE FEMMINILE: domenica all’Albonico l’IVECO CUS TORINO RUGBY affronterà il Valsugana

Quinta giornata del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS TORINO RUGBY che, domenica 17 dicembre alle ore 14.30, giocherà all’Albonico contro il Valsugana.

Queste le parole della Vice Capitana Giulia Ponzio: “il Valsugana è una squadra che conosciamo bene e che è, meritatamente, prima in classifica. Sarà una scontro impegnativo, in cui dovremo difendere tanto e in maniera efficace. Probabilmente avremo pochi palloni da giocare in attacco che dovranno, quindi, essere sfruttati al meglio. Le partite contro squadre di questo livello rimangono sempre una grande opportunità di crescita per tutto il gruppo”.

Appuntamento dunque a domenica 17 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Alice Torra di Milano.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY:

La probabile formazione: Sacchi; Luoni, Bruno, Piva, Pantaleoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Zoboli, Comazzi, Parodi; Ponzio, Epifani; Salvatore, Hu, D’Ambros Da Silva

a disposizione: Tognoni, Reverso, Zini, Fulcini, Cagnotto, Gai

All. Marshallsay

SERIE A MASCHILE: domenica all’Albonico derby con il VII Rugby per l’IVECO CUS TORINO

Secondo derby stagionale per l’IVECO CUS Torino Rugby che, domenica 17 dicembre, affronterà il VII Rugby in casa all’Albonico per la nona giornata del campionato di Serie A maschile. Per i ragazzi dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle 12.30, dirige l’incontro Lorenzo Negro di Modena.

Queste le parole del coach dei tre quarti Filippo Bianco: “è bello giocare di nuovo un derby, ma il focus è sulla nostra prestazione. Sono convinto che abbiamo enormi margini di miglioramento; come allenatori possiamo ritenerci soddisfatti di come i ragazzi stiano crescendo negli allenamenti e di come la squadra stia disputando il campionato, ma non ci basta assolutamente, vogliamo ancora molto di più”.

Appuntamento dunque a domenica 17 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).

La foto di Filippo Bianco è di Alessandro Medda – Sara Paparella

