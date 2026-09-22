Sport e Motori

BEA Chieri, Under 17 Femminile: prima uscita stagionale in crescendo al Memorial Silvio Gamba

Foto di CronacaTorino CronacaTorino30 minuti fa
39 minuto di lettura
Under 17 Femminile Memorial Silvio Gamba BEA Chieri

Prima uscita stagionale per le ragazze l’Under 17 Femminile al 20° Torneo “Funghi a Canestro” – 17° Memorial “Silvio Gamba”, organizzato da Basket Borsi Ceva. Questa manifestazione, sempre più un un punto di riferimento nel panorama regionale, è stata un’occasione importante soprattutto per un gruppo tutto da costruire come quello delle Leoparde, caratterizzato dall’ingresso di numerose nuove giocatrici rispetto allo scorso anno.

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, per le Leoparde sono stati tre giorni di partite, allenamenti e momenti condivisi che hanno permesso di iniziare a conoscersi dentro e fuori dal campo, per gettare le prime basi per la stagione. Il campionato Under 17 che attende la formazione chierese sarà particolarmente impegnativo: la categoria prevede infatti la doppia annata 2010-2011, con differenze fisiche e di esperienza che potranno rappresentare un fattore importante nel gare decisive. Proprio per questo, confrontarsi fin da subito con avversarie di buon livello è stata un’opportunità preziosa.

Le Arancioni hanno affrontato il torneo in crescendo, aumentando progressivamente ritmo e qualità del gioco. Diverse delle formazioni incontrate saranno protagoniste del prossimo campionato Gold. Questo ha rappresentato per BEA Chieri uno stimolo ulteriore per misurarsi con squadre più esperte e strutturate. Partita dopo partita sono arrivati segnali incoraggianti, con una crescita evidente nell’intensità e nella qualità delle giocate, fino alla vittoria nell’ultima gara contro la Scuola Basket Asti, che ha chiuso nel migliore dei modi il primo appuntamento ufficiale della stagione.

Soprattutto in questa fase dell’anno, il risultato più importante non si misura soltanto sul campo – commenta Coach Colò – Tornei come questo rappresentano infatti un’occasione fondamentale per costruire coesione, conoscenza reciproca e spirito di squadra. Con tante ragazze nuove, condividere partite, trasferte e momenti fuori dal parquet è parte integrante del percorso di crescita. Forse il trofeo più importante è proprio quello che non finisce in bacheca: i sorrisi delle ragazze al ritorno a casa, consapevoli di aver vissuto insieme un primo passo di quella che sarà una lunga stagione”.

Classifica finale:

1.⁠ ⁠Basket Club Borsi Ceva
2.⁠ ⁠Basket Carmagnola
3.⁠ ⁠Ardita Nervi
4.⁠ ⁠Cestistica Savonese
5.⁠ ⁠Gators Savigliano
6.⁠ ⁠BEA Chieri
7.⁠ ⁠Scuola Basket Asti
8.⁠ ⁠Rivoli Basket.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino30 minuti fa
39 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

BEA Chieri Settore femminile 2025-2026

BEA Chieri, Settore femminile: i risultati della stagione 2025-2026

Giugno 2026 10:55
Marco Giangreco Moncalieri Basketball

Moncalieri Basketball e Marco Giangreco ancora insieme

Agosto 2024 10:45
Bagnaia pole position e gara sprint

Pole position e vittoria nella sprint race per Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team

Settembre 2024 18:18
juric toro stadio

Juric attende buone notizie

Luglio 2023 17:26
Pulsante per tornare all'inizio