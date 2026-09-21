Sport e Motori

BEA Chieri, Serie C Nazionale: Leopardi secondi alla Erowa September Cup

Foto di CronacaTorino CronacaTorino1 ora fa
45 minuto di lettura
BEA Chieri Erowa September Cup 2026 premiazione 5 Pari Torino

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, venerdì 18 e domenica 20 settembre 2026, il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la Erowa September Cup, tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri. Superando i Leopardi padroni di casa, 5 Pari Torino si è aggiudicata la vittoria della manifestazione, a cui hanno partecipato quattro squadre pronte a sendere in campo in Serie C Nazionale e Divisione Regionale 1.

Nella prima giornata di gare, 5 Pari Torino ha superato Collegno Basket, indirizzando la gara sin dai primi minuti (73-85). Anche BEA Chieri, pur incerottata con diversi assenti tra i Leopardi, ha strappato il pass per la finalissima superando Lo.Vi. Borgaro, che non è più riuscita a rientrare dopo il parziale del secondo quarto e il successivo e deciso allungo nell’ultima decina (71-46).

Domenica, giorno delle finali, Collegno si è aggiudicata la medaglia (56-50), superando di misura Borgaro. I Leopardi hanno provato a rimanere a contatto con i torinesi nella finalissima, ma 5 Pari ha allungato prima dell’intervallo lungo. BEA, pur sperimentando diverse soluzioni di gioco in vista dell’esordio in campionato, non è riuscita a rientrare, chiudendo il torneo in seconda posizione (58-81).

5 Pari Torino – Collegno Basket 73-85

BEA Chieri – Lo.Vi. Borgaro 71-46

Collegno Basket – Lo.Vi. Borgaro 56-50

BEA Chieri – 5 Pari Torino 58-81.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino1 ora fa
45 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

torino Urania

La Reale Mutua convince nel test contro l’Urania Milano

2 settimane fa

La settimana del Settore Giovanile BEA Leopardi

Giugno 2021 17:34

Intervista a Liam Brady: “Difficile per la Juventus vincere la Champions”

Febbraio 2020 11:16
Matteo Montano Reale Mutua Basket Torino

Matteo Montano è un nuovo giocatore della Reale Mutua Basket Torino

Giugno 2024 11:24
Pulsante per tornare all'inizio