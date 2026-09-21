BEA Chieri, Serie C Nazionale: Leopardi secondi alla Erowa September Cup

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, venerdì 18 e domenica 20 settembre 2026, il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la Erowa September Cup, tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri. Superando i Leopardi padroni di casa, 5 Pari Torino si è aggiudicata la vittoria della manifestazione, a cui hanno partecipato quattro squadre pronte a sendere in campo in Serie C Nazionale e Divisione Regionale 1.

Nella prima giornata di gare, 5 Pari Torino ha superato Collegno Basket, indirizzando la gara sin dai primi minuti (73-85). Anche BEA Chieri, pur incerottata con diversi assenti tra i Leopardi, ha strappato il pass per la finalissima superando Lo.Vi. Borgaro, che non è più riuscita a rientrare dopo il parziale del secondo quarto e il successivo e deciso allungo nell’ultima decina (71-46).

Domenica, giorno delle finali, Collegno si è aggiudicata la medaglia (56-50), superando di misura Borgaro. I Leopardi hanno provato a rimanere a contatto con i torinesi nella finalissima, ma 5 Pari ha allungato prima dell’intervallo lungo. BEA, pur sperimentando diverse soluzioni di gioco in vista dell’esordio in campionato, non è riuscita a rientrare, chiudendo il torneo in seconda posizione (58-81).

5 Pari Torino – Collegno Basket 73-85



BEA Chieri – Lo.Vi. Borgaro 71-46



Collegno Basket – Lo.Vi. Borgaro 56-50



BEA Chieri – 5 Pari Torino 58-81.