Pianezza, inaugurata la nuova Piazza Vittorio Veneto nel centro storico

È stata inaugurata ieri mattina a Pianezza la nuova Piazza Vittorio Veneto, che ha subito un importante restyling e trasformazione architettonica. I lavori nel centro storico sono durati circa un anno e mezzo e hanno permesso di dare un volto nuovo all’intera piazza.

L’intervento ha permesso di recuperare l’area dell’ex farmacia con i cortili interni, che sono stati collegati e integrati a Piazza Vittorio Veneto, creando uno spazio pubblico aperto, unito ed integrato dal nuovo porticato a colonne.

Il restyling ha restituito ai cittadini una piazza più grande, con più spazio per i parcheggi auto ed un collegamento diretto verso la centrale via Mazzini. È stata rifatta completamente la pavimentazione della piazza, è stato cambiato l’arredo urbano con gli elementi di illuminazione pubblica, ed il monumento ai Caduti è stato spostato nel retro della piazza, grazie all’aiuto prezioso degli Alpini di Pianezza.

Di fronte al monumento è stata creata una fontana a pavimento con getti d’acqua sincronizzati ad un impianto di luci a led, in modo da creare scenografie spettacolari di giochi di luci ed acqua. Tutto il sistema è stato progettato con criteri di sostenibilità ambientale e prevede il ricircolo completo dell’acqua. Quando la fontana non è in funzione, lo spazio rimane disponibile per i pedoni o per eventi e manifestazioni.

Molto soddisfatto della riqualificazione realizzata è il Sindaco Antonio Castello che commenta:

«L’intervento restituisce alla città un nuovo sistema di spazi pubblici nel cuore del centro storico: una piazza Vittorio Veneto completamente riqualificata, la nuova piazza adiacente aperta alla cittadinanza, un porticato di collegamento, uno spazio polivalente a disposizione della città e nuovi percorsi accessibili verso piazza Cavour e via Mazzini.

Abbiamo creato un nuovo asse urbano nel centro storico, perché dalla nuova Piazza sarà possibile raggiungere il Centro Bettini e proseguire verso via Mazzini fino al Giardino Di Matteo e a Villa Blanchetti dove sorgerà il nuovo Teatro Civico e Centro culturale, i cui lavori sono in fase di ultimazione. Si supera così la precedente frammentazione degli spazi e si crea un collegamento più diretto, accessibile e funzionale all’interno del nostro bel centro storico».

La rigenerazione del centro storico di Pianezza

L’opera appena conclusa rappresenta una tappa fondamentale del programma di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione Comunale per recuperare e rilanciare il centro storico. L’obiettivo è ricomporre questi luoghi all’interno di un progetto unitario, nel quale gli spazi pubblici non siano più realtà isolate, ma parti di un unico percorso urbano dedicato alla socialità, alla cultura, ai servizi, al commercio, al verde e al tempo libero.

«Il progetto di restyling avviato con la Piazza – continua il Sindaco Castello – migliorerà l’accesso alle attività commerciali e ai principali servizi del centro, tra i quali la Casa della Salute, la Guardia medica, l’oratorio, il Punto di informazione turistica e il Museo della Legalità. Una piazza più bella, accessibile e frequentata, collegata agli altri luoghi strategici del centro, significa sostenere il commercio di prossimità, rendere più attrattiva la residenza, favorire l’apertura di nuove attività e creare ulteriori occasioni di incontro, cultura, gioco e socialità».