La Reale Mutua Torino continua nel suo percorso di crescita in vista della sfida inaugurale del campionato contro Verona. La squadra di coach Boniciolli lancia altri buoni segnali nello scrimmage contro la formazione svizzera del SAM Massagno, aggiudicandosi tre quarti su quattro e mostrando diverse note positive, come il costante rendimento di Ajayi (19 punti) e Severini (15), il buon atteggiamento di squadra nell’ultimo quarto e la crescita di Schina (13) nel suo nuovo ruolo con maggiori responsabilità in cabina di regia.

Come nello scrimmage inaugurale del precampionato con Oleggio, si decide di azzerare i punteggi al termine delle quattro frazioni di gioco.

Coach Boniciolli decide di mandare subito in campo il quintetto che nei primi tre impegni prestagionali aveva rappresentato la seconda “unit” nelle rotazioni: Gallo, Montano, Ghirlanda, Landi, Seck. Per Coach Cabibbo i primi cinque sono Morgan, Karabasic, Martino, Robertson e Mladjan.

Si inizia a giocare immediatamente a ritmi sostenuti, con la Reale Mutua che riesce a trovare subito un buon feeling dall’arco con le triple di Montano e Gallo. Dall’altra parte Massagno replica ai colpi gialloblù con Morgan. Torino aumenta l’intensità difensiva e trova l’allungo per chiudere la prima frazione sul 31- 24.

Ritmi più bassi in apertura di secondo quarto, con Torino che continua però a condurre nel punteggio, guidata in attacco da Montano, il primo a salire in doppia cifra per i gialloblù. La seconda frazione si chiude sul 20-19 per i padroni di casa.

La ripresa dei giochi vede la crescita nel gioco del SAM Massagno, che con Morgan e Mladjan trova il vantaggio sul 10-12 a metà della terza frazione di gioco. Coach Boniciolli chiama timeout, ma Massagno continua a macinare punti, mentre la zona 2-3 dà fastidio all’attacco gialloblù. La formazione svizzera si aggiudica il terzo quarto per 17-22.

Reale Mutua decisamente più convincente nell’ultimo quarto rispetto alla frazione precedente: i gialloblù ritrovano fluidità in attacco con le iniziative di Schina e la consistenza di Ajayi. Severini e Landi continuano a colpire dall’arco per chiudere la quarta frazione con un convincente 27-16.

Coach Boniciolli nel postpartita

“Eravamo reduci da una settimana in cui sono emersi alcuni segnali che ci stavano dicendo che fisicamente stavamo tirando un po’ troppo la corda. Per questo abbiamo rivoluzionato quintetto e rotazioni. Da questo punto di vista sono contento perché quella che in America chiamano second unit ha aperto molto bene la partita, evitando infortuni e accorciando le rotazioni dei titolari e dando a tutti la possibilità di esprimerti.

Nel terzo quarto gli ospiti hanno schierato una zona contro la quale non avevamo lavorato, e abbiamo comunque prodotto buoni tiri. C’è stato un calo proprio nel terzo quarto, ampiamente recuperato dal quarto quarto, che abbiamo vinto di nuovo con autorevolezza come nei precedenti impegni con Livorno e Cantù.

Continuo a dire che dobbiamo migliorare su diversi aspetti, però contro una finalista del campionato svizzero abbiamo prodotto una buona prestazione. Ora ci aspettano 40 ore di riposo e da lunedì continueremo a pensare al campionato.”

Scrimmage: Reale Mutua Torino – SAM Massagno 31-23, 20-19, 17-22, 27-16

Torino: Taylor 10, Seck, Ghirlanda, Schina 13, Gallo 6, Avino ne, Osatwna ne, Montano 18, Landi 8, Garuzzo ne, Severini 15, Ajayi 19, Ladurner 6. Rimbalzi: 33 (Ladurner 5). Assist: 23 (Schina 5). Allenatore: Boniciolli.

Massagno: Martino 5, Togni, Picco, Mladjan 15, Matic, Karabasic, Humphrey 17, Solcà 14, Tanackovic, Robertson 8, Morgan 22. Rimbalzi: 34 (Robertson 9). Assist: 12 (Morgan 4). Allenatore: Cabibbo.

