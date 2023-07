Juric attende buone notizie

Juric attende il “vero” Toro

Dopo aver deciso di rimanere alla guida del Torino, Ivan Juric si attende ancora rinforzi importanti, anche se l’esterno ex Inter Bellanova è un buon innesto, visto che in nerazzurro, dopo l’esperienza a Cagliari, ha avuto modo di aumentare la propria esperienza internazionale. Il tecnico granata rivuole a tutti i costi Nikola Vlasic, che dopo la stagione scorsa in prestito, è rientrato al West Ham, club che ne detiene il cartellino.

Negli ultimi giorni sarebbe stato proposto al club piemontese Joao Pedro, brasiliano naturalizzato italiano, che vorrebbe tornare in Serie A dopo la parentesi col Fenerbahce. In Turchia l’ex Cagliari ha collezionato 28 presenze condite con 5 gol e un assist e ora tra le ipotesi paventate ci sono il ritorno in Sardegna, la Lazio e il Toro, ma i granata fin qui sono parsi molto timidi.

In uscita, invece, attenzione a Perr Schuurs, difensore olandese che sembrava convinto a restare, ma negli ultimi giorni si sarebbe avvicinato molto al West Ham, club con il quale i granata stanno parlando appunto del possibile ritorno di Vlasic. A prescindere, Juric si aspetta molto da questo mercato, poiché come ha avuto modo di dichiarare al termine della passata stagione, oltre ai sostituti dei partenti, si attende innesti che elevino la caratura del roster.