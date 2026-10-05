L’Associazione Pro Loco APS di Nomaglio ha rinnovato il Consiglio Direttivo, che si caratterizza per la presenza, su 6 membri, di 4 giovanissimi componenti che hanno tra i 18 e i 21 anni: Busca Peller Giorgia, Allamanno Debora, Sereno Regis Leonardo, Busca Peller Luna.

Enrico Allamanno è il nuovo Presidente e Gilberto Parisio completa la squadra. Il nuovo direttivo si accinge ad affrontare il primo e più grande impegno, domenica 18 ottobre: la Sagra della Castagna, giunta alla 26^ edizione.

La formula della Sagra non cambia: caldarroste, dolci di castagne, prodotti tipici, visite guidate, passeggiate, mostre, tanta musica, giochi e animazione per bambini.

Ma la grande novità di quest’anno sarà la presenza durante la giornata della troupe di RAI 1 che registrerà una puntata di Linea Verde dedicata alla tradizione della castanicoltura e alla sagra della castagna.

Dopo svariati contatti telefonici le autrici di Linea Verde, Marta Santella e Verdiana Carpinelli con i loro collaboratori sono approdate a Nomaglio per i sopralluoghi necessari a definire luoghi, tempi e modalità delle riprese che verranno effettuate durante la Sagra della Castagna e nei giorni precedenti.

Le autrici hanno incontrato i Nomagliesi a cui toccherà raccontare il paese, la tradizione della castagna, la festa, le ricette, i lavori preparatori… Sono stati incontri cordiali, coinvolgenti ed interessanti: ora ognuno si sta preparando per il compito assegnato, in attesa del giorno delle riprese che sarà certamente emozionante.

Intanto i giovanissimi componenti del Direttivo si sono immediatamente messi al lavoro insieme ai soci della Pro Loco perché la Sagra della Castagna risponda alle aspettative dei tanti visitatori e perché il paese sia, come sempre e se possibile anche di più, incantevole, ospitale ed accogliente.