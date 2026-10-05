Cultura e Società

L’Associazione Pro Loco APS di Nomaglio ha rinnovato il Consiglio Direttivo

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Pro Loco APS di Nomaglio Sindaca Ellade Peller troupe Rai

L’Associazione Pro Loco APS di Nomaglio ha rinnovato il Consiglio Direttivo, che si  caratterizza per la presenza, su 6 membri, di 4 giovanissimi componenti che hanno tra i 18 e i  21 anni: Busca Peller Giorgia, Allamanno Debora, Sereno Regis Leonardo, Busca Peller Luna.

Enrico Allamanno è il nuovo Presidente e Gilberto Parisio completa la squadra. Il nuovo direttivo si accinge ad affrontare il primo e più grande impegno, domenica 18 ottobre: la Sagra della Castagna, giunta alla 26^ edizione.

La formula della Sagra non cambia: caldarroste, dolci di castagne, prodotti tipici, visite guidate,  passeggiate, mostre, tanta musica, giochi e animazione per bambini.

Ma la grande novità di quest’anno sarà la presenza durante la giornata della troupe di RAI 1 che  registrerà una puntata di Linea Verde dedicata alla tradizione della castanicoltura e alla sagra  della castagna.

Dopo svariati contatti telefonici le autrici di Linea Verde, Marta Santella e Verdiana Carpinelli con i loro collaboratori sono approdate a Nomaglio per i sopralluoghi necessari a definire luoghi,  tempi e modalità delle riprese che verranno effettuate durante la Sagra della Castagna e nei  giorni precedenti.

Le autrici hanno incontrato i Nomagliesi a cui toccherà raccontare il paese, la tradizione della  castagna, la festa, le ricette, i lavori preparatori… Sono stati incontri cordiali, coinvolgenti ed  interessanti: ora ognuno si sta preparando per il compito assegnato, in attesa del giorno delle  riprese che sarà certamente emozionante.

Intanto i giovanissimi componenti del Direttivo si sono immediatamente messi al lavoro insieme  ai soci della Pro Loco perché la Sagra della Castagna risponda alle aspettative dei tanti visitatori  e perché il paese sia, come sempre e se possibile anche di più, incantevole, ospitale ed  accogliente.

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