Le giovani ragazze della Libertas Moncalieri guidate da coach Terzolo cominciano tra poche ore l’avventura alle Finali Nazionali U17, in programma questa settimana a Roseto degli Abruzzi.

Un risultato che corona al meglio la grande stagione delle Lunettine, seconde in Piemonte e promosse a pieni voti anche all’Interzona, territorio invece di sconfitta per le altre compagini piemontesi. «Un percorso tutt’altro che facile – spiega coach Terzolo – abbiamo affrontato sfide impegnative a partire dalla fase regionale, ma è durante l’Interzona nel Lazio che il tasso tecnico è salito ancor più di livello e siamo state brave a strappare il pass per l’Abruzzo».

Decisiva la vittoria contro Pesaro, dopo l’altra prestazione convincente con Salerno e l’unica sconfitta rimediata contro la quotatissima Geas Sesto San Giovanni.

La formula e dove vedere le partite

Archiviata la consueta cerimonia inaugurale con tanto di sfilata per le vie del centro della città abruzzese, oggi si comincia a fare sul serio. In totale le squadre sono sedici, divise in quattro gironi da quattro, tutte alla ricerca della testa del gruppo. Anche perché 2° e 3° classificate saranno impegnate nella giornata di giovedì 30 maggio nello “spareggione” per l’accesso ai quarti difinale del venerdì, mentre la 4° saluta con anticipo la manifestazione. Nel weekend tavola apparecchiata invece per semifinali e finali, con la sfida per il Tricolore in programma domenica alle 18:30. Si gioca al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi e alPalasport di Mosciano Sant’Angelo. Le gare del Palamaggetti sono in diretta sul canale Twitch Italbasket, mentre quelle del Palasport sono disponibili su YouTube, sempre sul canale Italbasket. Le statistiche invece sono su Fip Stats e le gare on demand le trovate sul sito basketlike.it

Il girone C della Libertas Moncalieri

Le gialloblù, uniche piemontesi impegnate questa’anno alla Finali Nazionali di categoria, sono rientrate nel Girone C insieme a Basket San Lazzaro, Futura Triste e Magnolia Campobasso.

Proprio contro queste ultime parte la campagna gialloblù: palla a due oggi pomeriggio alle 16:00 al Palasport di Mosciano Sant’Angelo.

Poi, in base a tutti i risultati, verranno designati i prossimi appuntamenti contro emiliane e friulane che determineranno la classifica finale del Gruppo C.

Le impressioni di coach Pillo Terzolo: «Siamo ben consapevoli del livello delle altre squadre e quindi faremo di tutto per onorare al meglio l’impegno. Non partiamo certamente come favorite del Girone, ma già in occasione dell’Interzona ci siamo fatte le ossa. Per tutta la squadra e lo staff essere qua a Roseto è un grandissimo risultato che premia il duro lavoro svolto da settembre. Perdere, non deve quindi abbatterci. Siamo tra le 16 migliori d’Italia ed è normale che si siano realtà superiori alla nostra. Dovremo essere noi brave a cogliere il meglio, giocare insieme e divertirci. Siamo carichissime per partire già oggi: Campobasso è una squadra fortissima con una società molto solida che noi conosciamo bene per via della prima squadra. Hanno già diverse aggregate nelle squadre senior, sono una squadra dinamica che difende alla grande e si passa la palla. Non sarà facile, come del resto anche contro Triste e San Lazzaro. Siamo proprio nell’élite della categoria».

La composizione dei gironi

Girone A

Lupe San Martino

Firenze Basketball Academy

Allianz Geas Sesto

Parma Basketball Project

Girone B

Limonta Costa Masnaga

Bin Trieste

Umana Reyer Venezia

Mercede Alghero

Girone C

Futurosa Forna Bk Trieste

Bsl San Lazzaro

Magnolia Bk Campobasso

Libertas Moncalieri

Girone D

Ororosa Basket Bergamo

Basketball Sisters Castelfranco E.

Basket Roma

Sistema Rosa Pordenone