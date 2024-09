Torna ad Andezeno la Sagra del cardo diritto bianco avorio, della cipolla piattellina denominata la bionda e della bagna cauda, prodotti locali e autoctoni del territorio, una storica ed autentica sagra di paese che si svolge da quasi 50 anni, a pochi km da Torino.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre: durante tutta la giornata ci sarà la mostra mercato dei prodotti tipici, cardi e le cipolle piattelline, varietà pregiate conosciute in tutto il mondo per le loro ottime caratteristiche gastronomiche, zucche ornamentali e commestibili in collezione, degustazione ed asporto della strepitosa bagna cauda.

Prenotazione gradita solo al numero di telefono: 3288847906

Durante la giornata ci sarà il banco di beneficenza, la sfilata dei personaggi storici e folkloristici, intrattenimento musicale, intrattenimento acrobatico, passeggiate a cavallo e vari intrattenimenti.

Inoltre in occasione della sagra sarà possibile visitare ed acquistare le zucche preferite nella famosa ed unica “Casa delle Zucche” 32 edizione, corso Vittorio Emanuele 69, Andezeno, che da 30 anni, nella stagione autunnale viene completamente addobbata da centinaia di tipologie di zucche.

Per informazioni Comune di Andezeno tel. 0119434204, comune.andezeno.to@legalmail.it, www.comune.andezeno.to.it