Premio Fiori Primaverili: tutti contro Damaris Grif

Il 19 marzo non sarà solo la Festa del Papà, ma anche una giornata di corse all’Ippodromo di Vinovo. Sette quelle in programma a partire dalle 14:40 e al centro del programma c’è il Premio Fiori Primaverili sulla distanza del miglio.

Damaris Grif da qualche tempo è tornata vincente nelle mani di Marco Stefani, vincendo sulla pista torinese ad inizio mese con una prova al comando in solitaria, anche se nell’occasione alle guide ci sarà Edoardo Loccisano. Ritroverà come avversario Caos, allievo di Andrea Guzzinati che la scorsa volta era arrivato terzo senza trovare spazio in retta d’arrivo.

Energy Ek invece è reduce da un errore nella giravolta sull’anello milanese, nella stessa corsa dove c’era anche Eclissi Di Re Dr. In più tra i partenti il possente Den Ghiù Gnafà potrebbe tornare al successo che gli manca da un po’. L’ospite Dica Indal potrebbe essere temibile per tutti, esattamente come Beverly Star con in sulky per la prima volta Antonio Vassallo.

Sette invece le femmine al via nel premio Narciso sempre sul miglio. Gandia Fior nell’occasione potrebbe cercare il coast to coast insieme a Santo Mollo. Piace molto comunque Gis Dell’Olmo, per un derby in famiglia con Settimio Fabio Mollo, insieme a Giulia Italia che con Andrea Farolfi difficilmente fallisce la zona premi.

Difficilissima da pronosticare la prova per i gentlemen e le amazzoni. In questo caso la nostra prima scelta cade proprio su una lady, cioé Evita Smorgon alle guide di Feedback. reduce da un gran bella prestazione, nonostante la seconda fila, potrebbe inscenare lo stesso schema per andare al successo.

Fefè Joyeuse, è rientrata benissimo dopo uno stop di oltre tre mesi giorni. Affidata alle mani di Michele Bechis, sarà la rivale del favorito. Terza scelta per Kyoto Ferm e Enrico Colombino, ben posizionati. Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti, aperti Bar e Ristorante Hippobreak.

Il trotto tornerà a Vinovo mercoledì 26 marzo.