Un’altra straordinaria pagina di sport è stata scritta oggi, sabato 31 maggio 2025, a Sestriere, con l’arrivo ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia la Verrés-Colle delle Finestre-Sestriere (Vialattea). La classifica generale della corsa è stata stravolta con un grandissimo Simon Yates che ha strappato la Maglia Rosa ad Isaac Del Toro. L’inglese ha attaccato sul Colle delle Finestre staccando Del Toro e Richard Carapaz. Ha salutato i rivali prima ancora dell’inizio dello sterrato allungando in progressione sino in vetta al Colle delle Finestre, Cima Coppi della corsa. Poi ha gestito il grande vantaggio accumulato in discesa verso Usseaux ed è tornando sui pedali per l’ultima ascesa verso il Colle del Sestriere.

Terzo al traguardo di giornata, alle spalle del del vincitore, l’australiano Chris Harper, e di Alessandro Verre, Yates al Sestriere ha così ipotecato il successo finale nel Giro d’Italia 2025 che lo ha visto prendersi la maglia rosa ribaltando la situazione: adesso può contare su un vantaggio di 3’56’’ su Del Toro e di 4’46 sul colombiano Carapaz. Distacchi praticamente impossibili da recuperare nell’ultima tappa del 1° giugno con la passerella finale a Roma.

“Non potevamo sperare in una giornata migliore di questa – ha commentato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – con tantissimo pubblico qui a Sestriere e al Colle delle Finestre. Anche dal punto di vista sportivo è stato un successo elettrizzante con Yates che ha fatto saltare il banco. E poi abbiamo vissuto tutti l’emozione del sorvolo delle Frecce Tricolori su Sestriere che hanno disegnato sul cielo un bellissimo tricolore che ha aggiunto spettacolo allo spettacolo”.

Tra le varie autorità ed ospiti chiamati a premiare i ciclisti sul palco del Giro d’Italia, allestito in Piazza Agnelli, assieme al grande Vincenzo Nibali, il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, l’Assessore di Sestriere Emanuela Tedeschi Ruspa, il Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Mauro Meneguzzi, l’Assessore della Regione Piemonte, Marco Gallo, e la Consigliera della Città Metropolitana di Torino, Sonia Cambursano.

Sestriere e il Colle delle Finestre, tra poco più di un mese torneranno al centro del ciclismo con la decima edizione della Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre in programma domenica 6 luglio. A sfidarsi lungo un percorso che, nella parte finale, ricalca la tappa del Giro d’Italia questa volta saranno gli amatori e tutti gli sportivi che si cimenteranno sulle stesse strade dei grandi campioni del Giro chiuse al traffico per l’occasione sulle orme dei grandi campioni.31