Reale Mutua a Pistoia per la prima trasferta della stagione

Torino, venerdì 2 ottobre 2026 – Prima trasferta della stagione per la Reale Mutua Torino, attesa questa domenica 4 ottobre alle ore 18.00 sul parquet della LumoSquare per affrontare la Lumos Pistoia nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

I gialloblù arrivano all’appuntamento con la volontà di reagire dopo il difficile esordio casalingo contro Mestre, terminato 57-79. Una prima giornata nella quale Torino, dopo essere rimasta in partita per due quarti e mezzo e dopo aver messo anche la testa avanti, ha pagato le difficoltà nel rispondere alla fisicità e all’intensità degli avversari, affondando nell’ultimo quarto. La settimana di lavoro è servita alla squadra di coach Paolo Moretti per analizzare quanto accaduto e preparare una trasferta impegnativa, con l’obiettivo di mostrare una risposta soprattutto sul piano dell’energia e dell’aggressività nell’arco dei quaranta minuti.

“Pistoia è una squadra pronta, esperta, costruita per ottenere risultati importanti, con un allenatore che conosce molto bene questa categoria”, commenta coach Moretti. “Noi dovremo mostrare quelle caratteristiche che ci sono mancate nella prima giornata, ossia intensità, energia e aggressività. Al di là dell’aspetto emotivo e dei tanti ex da entrambe le parti, voglio vedere in campo una Torino competitiva, capace di fare la propria partita e giocarsela fino in fondo.”

Anche Simone Pepe, uno dei veterani del gruppo, ha parlato della voglia del gruppo di reagire dopo un brutto inizio di campionato: “Siamo rimasti piuttosto scossi dal nostro esordio. Questa settimana ci siamo allenati duramente, mantenendo comunque la serenità necessaria per lavorare bene. Domenica affronteremo una squadra esperta, allenata da un coach che non ha bisogno di presentazioni, su un campo difficile. Questo però non deve incuterci timore, anzi, deve servirci come motivazione in più. Sarà fondamentale approcciare la gara nel migliore dei modi. Ho fiducia nella mia squadra: cresciamo giorno dopo giorno attraverso il lavoro e l’esperienza, sono sicuro che i risultati arriveranno.”

La sfida che andrà in scena a Pistoia assumerà un significato particolare anche per i tanti incroci tra presente e passato. Paolo Moretti tornerà su un campo al quale sono legati alcuni dei momenti più importanti della sua carriera da allenatore, come la promozione conquistata nel 2013 e, nella stagione successiva, l’immediata qualificazione ai playoff di Serie A da neopromossa.

Ritorno speciale anche per Angelo Del Chiaro, prodotto del club pistoiese con cui ha conquistato la promozione nella massima serie nel 2023. Anche dall’altra parte ci sono diversi protagonisti con un passato recente in gialloblù. A guidare i biancorossi c’è Franco Ciani, protagonista di due stagioni importanti sulla panchina di Torino tra il 2022 e il 2024.

Nel suo primo anno sotto la Mole condusse la Reale Mutua fino alla finale playoff per la promozione in Serie A, persa proprio contro Pistoia. Al suo fianco, Alessandro Iacozza, per sei stagioni consecutive membro dello staff tecnico gialloblù e assistente dello stesso Ciani durante il suo biennio torinese. I legami con Torino proseguono anche sul parquet. In cabina di regia Pistoia può contare su Matteo Schina, reduce da quattro stagioni sotto la Mole, le ultime due con la fascia di capitano. Nel reparto lunghi ci sono invece Ife Ajayi, protagonista con la Reale Mutua nella stagione 2024/25, e il torinese Simone Zanotti.

Gli avversari – Lumos Pistoia

Come Torino, anche Pistoia è alla ricerca dei primi due punti della stagione. La formazione toscana ha esordito sul difficile campo della Libertas Livorno, arrendendosi soltanto nel finale per 63-62 dopo una partita rimasta in equilibrio fino agli ultimi possessi. Franco Ciani è un allenatore di grande esperienza nella categoria, e può contare su un roster costruito attorno a diversi giocatori con un importante vissuto in Serie A2.

In cabina di regia si alternano il capitano Lorenzo Saccaggi e Matteo Schina, mentre nelle ultime settimane si è aggiunto anche un altro veterano come Ariel Filloy. Sul perimetro trovano spazio il talento di Caleb Walker, l’atletismo di Aristide Mouaha e l’attitudine difensiva di Luca Pollone.

Come Walker, anche Ife Ajayi ha già dimostrato di poter essere un protagonista nel nostro campionato grazie alla sua combinazione di fisicità e tecnica, mentre nel reparto lunghi spiccano la pericolosità perimetrale di Simone Zanotti, il vissuto di Gabriele Benetti e la freschezza di un giovane emergente come Leonardo Bettiol, alla sua prima esperienza da professionista in Italia dopo una produttiva esperienza al college.

Al di là dell’aspetto emotivo dovuto agli incroci tra passato e presente, la Reale Mutua si troverà di fronte a una formazione esperta e fisica, reduce da una prima giornata nella quale ha già mostrato solidità e capacità di rimanere dentro la partita su un campo difficile.

Injury report

Non saranno a disposizione Matteo Corgnati, alle prese con una reazione da stress al piede destro riscontrata durante la preseason, e Lorenzo Benvenuti, che prosegue il percorso di riabilitazione del ginocchio destro dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella passata stagione. Indisponibile anche Alberto Mossi, che sarà tenuto precauzionalmente a riposo dopo una brusca caduta rimediata durante la prima partita del campionato U19 Eccellenza disputata con GranTorino Basketball Draft a Tortona (gli accertamenti effettuati in seguito all’episodio hanno dato esito negativo).

Diretta streaming

Lumos Pistoia – Reale Mutua Torino sarà visibile, con collegamento a partire dalle 17.45, su LNP Pass, la piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.

Ufficio Stampa Basket Torino