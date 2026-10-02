Gru Run, la corsa che fa battere il cuore

Siamo alla terza edizione della Gru Run, la corsa/camminata a scopo benefico che ha saputo conquistare un posto nel cuore dei grugliaschesi. La partecipazione a questa terza edizione va oltre ogni più rosea aspettativa: 800 iscritti, il doppio rispetto al 2025, e le domande continuano ad arrivare.

La Gru Run ha un costo di iscrizione di 10 euro che saranno devoluti a scopo benefico. Il ricavato delle iscrizioni servirà ad acquistare defibrillatori per le scuole di Grugliasco.

Info utili

Iscrizioni qui fino a venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 22:00 Due i percorsi: 6 km e 10 km (adatti sia a chi corre sia a chi cammina).

Ritiro pacco gara (Central Park Resort)

Si raccomanda di ritirarlo prima della gara, sabato 3 dalle 10:00 alle 16:00. Per chi non potesse, domenica dalle 8:00 alle 9:00.

Buono colazione

La validità inizia alle 8:00 e termina alle 13:00 di domenica 4 ottobre.

Partenza alle 9:30. Chi corre veloce si posiziona davanti, chi cammina in coda al gruppo.

Sicurezza e percorso

Si ricorda di rispettare il codice della strada. Le auto saranno bloccate solo in alcuni punti. Incroci presidiati fino alle 12:00.

L’evento, organizzato da Grugliaschiamo APS e IRIDE ASD con il patrocinio della Città di Grugliasco.