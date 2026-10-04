Il confronto fra Savino Del Bene Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 termina ancora al tie-break, proprio come nelle due precedenti partite giocate nel 2026, ma a sorridere stavolta sono le biancoblù che sbancano al quinto set il Pala BigMat di Firenze. Un successo che contro le toscane, detentrici del Mondiale per Club, mancava dal gennaio 2021. Un’impresa che frutta 2 punti d’oro e permette d’iniziare alla grande il cammino nella Serie A1 Fineco.

Coach Negro punta sulla diagonale Van Aalen-Nemeth, Lubian-Stuut al centro, Nervini-Eggleston in banda, Spirito libero. Coach Gaspari risponde con Ognjenovic-Van Ryk, Aleksic-Nwakalor, Bosetti-Skinner, Armini.

Com’è comprensibile che sia a inizio stagione le due squadre danno vita a una partita di alti e bassi, segnata in alcune fasi da diversi errori. Chieri ne commette tanti in battuta, ben 24 (8 dei quali nel solo terzo set), ma è anche protagonista di una partita in crescendo che frutta un meritatissimo risultato.

Il primo set vede le biancoblù condurre fino al 14-19, qui sale in cattedra il servizio di Scandicci che capovolge il punteggio in 25-22.

Chieri soffre la battuta toscana anche nelle fasi iniziali del secondo set (9-2) ma, ritrovati gli equilibri, recupera, pareggia a 17-17 ed esulta 23-25 grazie ai punti di Nemeth ed Eggleston.

Il terzo set, in bilico fino al 18-18, è deciso da un break di 2 punti di Scandicci che le chieresi non riescono più a recuperare (25-22).

Splendida e avvincente la quarta frazione che dopo diversi capovolgimenti Chieri fa sua 21-25, con tre muri consecutivi nel finale della coppia Lubian-Eggleston.

Nel tie-break spicca Nervini che trascina la sua squadra con 6 punti (75% di efficacia), fino all’11-15 siglato a muro da Lubian.

Nel tabellino chierese chiudono in doppia cifra Nemeth (25 punti), Nervini (22), Eggleston (18) e Lubian (15), mentre il premio di MVP va alla palleggiatrice Van Aalen.

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-22; 23-25; 25-22; 21-25; 11-15)

Savino Del Bene Scandicci: Ognjenovic 6, Van Ryk 25, Aleksic 7, Nwakalor 11, Bosetti 7, Skinner 13; Armini (L); Eze, D’Odorico 1, Bergmann 3. N. e. Van Hecke, Graziani, Alberti, Sirressi (2L). All. Gaspari; 2° Kantor.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 2, Neneth 25, Stuut 7, Lubian 15, Nervini 22, Eggleston 18; Spirito (L); Glaab, Guezen, Giacomello, Eckl, Regoni, Akrari. N. e. Reagan. All. Negro; 2° Rostagno.

Arbitri: Verrascina di Roma e Giardini di Verona.

Note: presenti 1933 spettatori. Durata set: 26′, 28′, 29′, 28′, 18′. Errori in battuta: 10-24. Ace: 6-4. Ricezione positiva: 73%-68%. Ricezione perfetta: 41%-33%. Positività in attacco: 39%-47%. Errori in attacco: 9-6. Muri vincenti: 8-13.

MVP: Van Aalen.

La cronaca

Primo set – Nervini con un tap-in sigla il primo punto della stagione. Lo score cresce rapidamente a favore di Chieri grazie ai muri di Lubian e Van Aalen e all’ace di Nemeth (1-5). Gaspari chiama time-out. Alla ripresa del gioco Scandicci accorcia con Van Ryk (3-5) ma le biancoblù subito rispondono con Nemeth (3-6). La stessa Nemeth ripristina il +4 (6-10), a cui segue il +5 con Nervini (6-11).

Gaspari esaurisce i suoi time-out dopo il 14-19 di Nervini. Da qui l’inerzia gira a favore di Scandicci che ricuce a 17-19 grazie a due attacchi di Nwakalor e un errore al servizio di Eggleston. Sul 18-20 l’ingresso in battuta di D’Odorico per Nwakalor è la mossa che spezza il set. La schiacciatrice realizza subito l’ace del 19-20, quindi con un ficcante turno di battuta propizia l’azione a rete di Bosetti e Aleksic che firmano il sorpasso (21-20).

Negro spende in rapida sequenza i suoi time-out. Chieri si sblocca con Nervini (21-21). Sul 22-22 l’errore in battuta di Lubian e l’attacco di Skinner danno due palle set alle toscane. Van Ryk sfrutta al meglio la prima occasione mettendo a terra il 25-22.

Secondo set – Nella prima fase si assiste a un monologo di Scandicci che da 2-2 scappa a 9-2 grazie al devastante servizio di Van Ryk e ai punti di Aleksic. Dopo il time-out di Negro l’errore in battuta di Van Ryk sblocca Chieri che inizia a macinati punti con Eggleston e Stuut (11-6) ritrovando ritmo e convinzione. Le biancoblù accorciano ulteriormente grazie ai colpi di Nemeth ed Eggleston (13-11) e agguantano la parità a 15 con un muro di Eggleston su Skinner.

Sul 17-17 Nemeth e un errore di Nwakalor portano le chieresi sul 17-19. Le padrone di casa tornano avanti (20-19) con Van Ryk che sigla anche il 22-20. Seguono il 22-21 di Lubian, il 23-21 di Snakalor e il 23-22 di Nemeth. Su servizio di Nervini salgono in cattedra il muro-difesa chierese che argina tutte le azioni toscane, e i contrattacchi di Eggleston che con tre punti consecutivi chiude 22-25.

Terzo set – Inizia meglio Chieri (1-4, Nervini) ma Scandicci resta in scia con Skinner e pareggia a 7 con Ognjenovic. Si prosegue con una lunga fase di punto a punto con ora una squadra ora un’altra avanti di un’incollatura. Il set si decide di fatto sul 18-18 quando Van Ryk e Bosetti danno alla formazione toscana un +2 (20-18) che le biancoblù non riescono più a recuperare. Dopo il 24-22 di Skinner la squadra di Gaspari chiude 25-22 al primo tentativo grazie a un errore in attacco di Nemeth. Sull’esito del set pesano i tanti errori punti, 4 di Scandicci contro i 12 di Chieri di cui ben 8 al servizio.

Quarto set – Sul 5-5 Chieri ottiene un break a 6-9 con Eggleston, Nemeth e Nervini. Ancora sotto 9-12, da 11-13 Scandicci pareggia a 13 con Bosetti e torna avanti 14-13 con un attacco di Van Ryk che poi realizza anche l’ace del 15-13. Le biancoblù reagiscono e con Nemeth tornano sopra 16-17. Seguono il controsorpasso di Scandicci a 18-17 con muro di Nwakalor su Nemeth), il controconcontrosorpasso di Chieri a 21-22 con un attacco di Eggleson. Il turno di servizio di Nervini prosegue fino al termine del set che le biancoblù si aggiudicano 21-25 grazie a tre muri consecutivi su Lubian ed Eggleston su Van Ryk.

Quinto set – Sul 3-2 l’attacco di Nemeth, l’errore di Skinner, il muro di Lubian e l’errore di Van Ryk spingono Chieri sul 3-6. Skinner cede il posto a Bergmann che con due attacchi e un ace ricuce a 5-6. Van Ryk con un muro su Eggleston ripristina la parità sul 7-7. Chieri è avanti 7-8 al giro di campo grazie a Nemeth. Sul 9-9 Nervini firma il 9-10 e manda sulla linea dei 9 metri Akrari che entra al posto di Stuut. Nervini e Nemeth ridanno il +3 a Chieri (9-12). Sull’11-13 la diagonale di Nervini vale l’11-14. Nello scambio successivo Lubian mura Bergmann e regala la vittoria alla sua squadra (11-15).

Il commento

Sarah Van Aalen: «Siamo molto contente per questa vittoria al quinto set e di essere finalmente riuscite a vincere un tie-break con Scandicci (ride). Siamo a inizio stagione e comprensibilmente ci sono stati tanti alti e bassi da parte di entrambe le squadre, ma per noi è davvero un’ottima partenza».

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76