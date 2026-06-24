Morgan svela l’esclusiva Midsummer Coupé, nuova espressione del coachbuilding contemporaneo

Nasce la Midsummer Coupé, una speciale realizzazione e un capitolo decisivo nell’evoluzione del coachbuilding di Morgan. Midsummer Coupé dimostra l’espansione delle capacità di Morgan Motor Company, combinando ingegneria avanzata, design contemporaneo e artigianalità tradizionale in una delle realizzazioni più ambiziose mai intraprese a Pickersleigh Road.

Morgan realizzerà in totale nove esemplari di Midsummer Coupé. Svelato oggi, il prototipo – noto internamente come “artists’ proof” – funge da riferimento per il design, l’ingegneria e l’artigianalità del progetto. Sarà seguito da nove realizzazioni altamente bespoke, ciascuna sviluppata individualmente attraverso un processo di commissione privato, con un significativo grado di personalizzazione e dettagli su misura. Insieme, rappresentano alcune delle realizzazioni più personali e tecnicamente avanzate che Morgan abbia mai creato.

Midsummer Coupé deve la sua esistenza alla visione di un singolo cliente. Dopo la presentazione di Midsummer nel 2024, il cliente si è rivolto a Morgan con l’idea di creare un’interpretazione fixed-head del concept. Lavorando in stretta collaborazione, i team di design e ingegneria di Morgan hanno sviluppato la proposta fino a trasformarla in un veicolo completamente realizzato. La forza del concept ha presto portato a ulteriori otto commissioni, ciascuna da sviluppare come espressione unica di Midsummer Coupé, e rappresenta una testimonianza della capacità unica di Morgan di trasformare la visione di un cliente in realtà.

Il progetto prosegue inoltre la collaborazione creativa tra Morgan e Pininfarina, i cui designer hanno lavorato ampiamente al fianco del team di design Morgan durante tutta la fase progettuale di Midsummer Coupé. Basandosi sulla relazione instaurata durante la creazione di Midsummer nel 2024, la partnership ha supportato l’esplorazione di proporzioni, superfici e della distinta identità fixed-head che definisce il progetto.

Midsummer Coupé segna inoltre un traguardo importante nello sviluppo del programma progetti speciali di Morgan. Radicato nella lunga tradizione dell’azienda nella creazione di realizzazioni esclusive, a bassi volumi, e di veicoli speciali, il programma offre la libertà di esplorare nuove idee, sviluppare nuove tecniche di coachbuilding e creare vetture altamente bespoke in numeri estremamente limitati. Mentre Morgan continua a investire nelle proprie competenze di design, ingegneria e produzione, progetti come Midsummer Coupé dimostrano l’ampiezza di ciò che oggi è possibile.

Midsummer Coupé rappresenta il culmine del concept originale Midsummer, iniziato con la presentazione di Midsummer nel maggio 2024. Limitata a 50 esemplari, Midsummer reinterpretava e celebrava la silhouette senza tempo di Morgan come una barchetta aperta, dimostrando la flessibilità delle capacità di design e coachbuilding di Morgan. Concepita sia come celebrazione del mestiere artigianale Morgan sia come esplorazione di ciò che la sua filosofia di coachbuilding potesse diventare, Midsummer ha fornito le fondamenta per una nuova generazione di commissioni bespoke.

Sebbene Midsummer Coupé presenti un’espressione fixed-head della filosofia di design Midsummer, va ben oltre il semplice chiudere il concept originale. Creare una distinta identità fixed-head ha permesso ai designer Morgan di esplorare nuove proporzioni e sviluppare un’interpretazione più risolta del tema Midsummer, con una maggiore tensione visiva e un più forte senso di intenzionalità. Raggiungere questo risultato ha richiesto una sostanziale ingegnerizzazione e sviluppo strutturale, con tetto, vetrature e carrozzeria in alluminio concepiti fin dall’inizio come un’architettura veicolo integrata. Il risultato è una vettura che fa avanzare il concept originale sia esteticamente sia tecnicamente, rappresentando l’espressione più completa della visione Midsummer.

“Midsummer Coupé è nata da una conversazione. Un cliente è venuto da noi con un’idea e, invece di chiederci quanto fedelmente potessimo soddisfare quel brief, ci siamo chiesti fino a dove potessimo spingerlo. Progetti speciali come questo riuniscono gli stessi designer, ingegneri e artigiani che creano ogni sportiva Morgan, offrendo loro l’opportunità di applicare le proprie competenze in modi diversi. Lavorando a stretto contatto con ciascun cliente, esplorano nuove idee, perfezionano nuove tecniche e continuano a sviluppare il sapere che definisce oggi il coachbuilding Morgan. Solo nove clienti possiederanno una Midsummer Coupé, ma l’impatto del progetto va ben oltre quelle commissioni ed esperienze. Ogni sfida che superiamo, ogni tecnica che sviluppiamo e ogni lezione che impariamo rafforza la capacità di Morgan di dare vita a sportive distintive e gioiose” – Matthew Hole, Managing Director, Morgan Motor Company

La forma di Midsummer Coupé

Il design sorprendente di Midsummer Coupé è il risultato di un’intensa collaborazione tra Morgan e Pininfarina. La prosecuzione del lavoro congiunto tra le due aziende fa seguito alla fortunata introduzione di Midsummer nel 2024.

Il brief per questa speciale realizzazione era chiaro. Non si trattava semplicemente di aggiungere un tetto. L’ambizione era invece quella di evolvere il concept in qualcosa di completamente nuovo, preservando al tempo stesso il carattere, le proporzioni e il senso di esclusività che avevano definito Midsummer, introducendo però un maggiore senso di drammaticità.

Il design fixed-head introduce una terza linea nella silhouette del veicolo. L’aggiunta della linea del tetto permette proporzioni radicalmente diverse e una forma complessiva più risolta, cambiando fondamentalmente il carattere della vettura pur rimanendo inequivocabilmente Midsummer.

Il processo iniziale di sviluppo è stato condotto digitalmente, permettendo di esplorare e affinare proporzioni, superfici e temi strutturali prima dell’inizio del processo di coachbuilding. Tra i team di Malvern e Cambiano, sono state sviluppate innumerevoli iterazioni attraverso diversi temi chiave, ciascuna mettendo in discussione assunti consolidati e testando nuove possibilità. Il design risultante è il prodotto di questa esplorazione condivisa, arrivando a una destinazione che nessuno dei due studi avrebbe raggiunto autonomamente.

La nuova linea del tetto definisce il carattere di Midsummer Coupé. Vista dall’alto in tre quarti posteriore, la silhouette drammatica si rivela nella sua interezza, con un’ampia canopy vetrata che crea un abitacolo leggero e arioso, enfatizzando al contempo le proporzioni fluide della vettura. Il tetto si raccorda senza soluzione di continuità alla carrozzeria posteriore attraverso una struttura scolpita, creando una superficie continua che guida lo sguardo dal montante A fino al bordo d’uscita del veicolo. Questo trattamento fluido conferisce a Midsummer Coupé un senso di tensione visiva e movimento, anche da ferma.

Il tetto non è mai stato concepito come un’aggiunta puramente stilistica. È stato invece progettato per migliorare l’esperienza di possesso, offrendo maggiore raffinatezza, praticità e fruibilità durante tutto l’anno, definendo al tempo stesso il carattere distintivo del veicolo. La completa tenuta agli agenti atmosferici e un efficace controllo della climatizzazione supportano le credenziali da touring della vettura, garantendo comfort in un’ampia gamma di condizioni.

Di profilo, il rapporto tra la struttura del tetto, le vetrature e la fiancata diventa più evidente. La geometria dal montante A verso la parte posteriore richiama il linguaggio visivo dei parafanghi anteriori, creando un senso di continuità lungo tutto il veicolo e rafforzando la coerenza della forma complessiva.

L’aumento dell’altezza della porta crea l’opportunità per una linea di cintura definita, lavorata dal pieno in alluminio e comprendente la maniglia della porta all’interno della sua struttura. Questo elemento introduce una precisione tecnica che contrasta con le superfici fluide della carrozzeria, riflettendo l’interazione tra artigianalità e ingegneria che definisce Midsummer Coupé.

La grafica del finestrino laterale trae ispirazione dalle sportive italiane degli anni Sessanta. Incorniciato dalla vetratura esterna fissa, il sistema di finestrino discendente permette al profilo di rimanere pulito e ininterrotto, contribuendo al carattere distintivo del design fixed-head.

Lungo la parte inferiore della carrozzeria, pannelli in acciaio inox lucidato forniscono un collegamento visivo diretto con la barchetta Midsummer originale, creando continuità tra i due modelli e sottolineando al tempo stesso la natura coachbuilt della carrozzeria.

I cerchi in alluminio forgiato da 19 pollici rappresentano il design ruota più complesso mai realizzato da Morgan. La loro forma altamente dettagliata introduce un maggiore livello di sofisticazione visiva, mentre la combinazione di finiture lucidate e verniciate crea opportunità per ulteriore personalizzazione. Il prototipo presenta un coprimozzo cromato abbinato a una sezione esterna verniciata a contrasto, anticipando l’ampiezza delle finiture bespoke che saranno esplorate nei nove esemplari successivi.

Dal posteriore, la grafica centrale in acciaio inox diventa più evidente. Emergendo dalla striscia centrale del cofano e proseguendo ininterrotta lungo la linea mediana del veicolo, scorre tra la canopy vetrata e attraverso il cofano bagagliaio prima di terminare sopra le ali Morgan. Ripresa all’interno dell’abitacolo, questa caratteristica crea una connessione visiva tra esterno e cabina, offrendo al contempo un tema unificante lungo tutto il design.

Un requisito chiave di Midsummer Coupé era mantenere una capacità touring centrale nell’esperienza di guida. Ciò è supportato da un ampio vano bagagli, progettato per accogliere valigeria su misura e incoraggiare viaggi più lunghi.

Per l’abitacolo, i designer di Morgan e Pininfarina hanno cercato di mantenere il senso di connessione e apertura che definiva la barchetta Midsummer originale, introducendo al tempo stesso il comfort, la raffinatezza e la praticità offerte da una struttura fixed-head. Attraverso materiali attentamente considerati, molti dei quali ispirati ad applicazioni nautiche, e un approccio elevato alle finiture, Midsummer Coupé introduce un nuovo livello di artigianalità degli interni.

Il tetto vetrato inonda l’abitacolo di luce naturale, creando un ambiente che appare aperto, spazioso e invitante. Il teak è stato utilizzato estensivamente in tutto l’interno, creando un tema visivo continuo che richiama uno degli elementi distintivi della barchetta Midsummer originale. Sebbene il teak sia presente sul modello di lancio, gli esemplari futuri potranno esplorare finiture in legno alternative per creare il proprio carattere distintivo.

Dettagli intricati si combinano per creare un interno al tempo stesso tattile e funzionale, in cui ogni elemento appare progettato con precisione contribuendo a un insieme coerente. Il nuovo selettore del cambio in alluminio sviluppato da Morgan è rifinito con un delicato inserto in teak. Gli interruttori dei finestrini sono montati all’interno della struttura del tetto, trasformando un’interazione funzionale in un elemento distintivo. Le alette parasole con inserti in teak e lo specchietto retrovisore sono montati su una solida traversa in alluminio che attraversa la larghezza dell’abitacolo, rafforzando il carattere architettonico degli interni.

Oltre alle sue proporzioni drammatiche e ai dettagli attentamente risolti, Midsummer Coupé offre una tela per l’espressione individuale. Ciascuna delle nove commissioni che seguiranno rifletterà la visione del suo proprietario, garantendo che ogni vettura sia un’interpretazione unica del concept e una vera one-off.

“Midsummer Coupé rappresenta il culmine di uno straordinario viaggio creativo. Ciò che era iniziato come una celebrazione del coachbuilding, dell’artigianalità e della collaborazione si è evoluto in uno dei progetti più ambiziosi e gratificanti che abbiamo mai intrapreso. Lavorare al fianco del team di Pininfarina, insieme ai nostri designer e ingegneri, è stato allo stesso tempo un privilegio e immensamente gratificante. Midsummer Coupé segna il capitolo conclusivo di quella straordinaria collaborazione, ma rappresenta anche un momento decisivo nella storia del coachbuilding Morgan. Ciò che rende speciale questo progetto, tuttavia, sono le persone che lo commissionano. Ciascuna delle nove Midsummer Coupé nascerà da una stretta partnership creativa con i nostri designer, ingegneri e artigiani, dando vita a nove interpretazioni completamente individuali della stessa visione. Per noi, questa è l’espressione ultima del coachbuilding. Midsummer Coupé dimostra ciò di cui Morgan è capace oggi e apre la porta a un futuro definito da commissioni eccezionali, collaborazioni significative e alcuni dei progetti più ambiziosi della nostra storia. Il viaggio è appena iniziato” – Jonathan Wells, Chief Design Officer, Morgan Motor Company

Pininfarina Fuoriserie

L’applicazione dell’emblema Pininfarina Fuoriserie è un dettaglio significativo, posizionato dietro le ruote anteriori come immediata espressione dello status unico di Midsummer Coupé.

I veicoli progettati da Pininfarina presentano tipicamente l’emblema “Design by Pininfarina”. Per Midsummer Coupé, Pininfarina ha nuovamente selezionato il proprio marchio “Fuoriserie”, riflettendo la natura distintiva del progetto e l’approccio collaborativo alla base della sua creazione.

Letteralmente “fuori serie”, Fuoriserie indica un veicolo prodotto al di fuori dei programmi produttivi convenzionali. La sua applicazione su Midsummer Coupé prosegue una relazione avviata per la prima volta con Midsummer, rafforzando la posizione del modello come realizzazione altamente individuale realizzata attraverso l’expertise congiunta di Morgan e Pininfarina.