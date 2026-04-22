Al Museo MIIT di Torino la mostra “Aria Acqua Terra Fuoco”

Una mostra internazionale come nella migliore tradizione del Museo MIIT, nato per effettuare scambi artistico-culturali con musei, fondazioni, gallerie pubbliche e private di tutto il mondo.

Il Museo MIIT di Torino, Italia Arte e Galleria Folco curano e organizzano la mostra “Aria Acqua Terra Fuoco”, dedicata ai 4 elementi e alla Giornata Internazionale della Terra indetta ogni anno dalle Nazioni Unite.

Le Nazioni Unite celebrano infatti questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile. La celebrazione vuole coinvolgere più nazioni possibili e oggi prendono parte 193 paesi. La Giornata della Terra nacque, in effetti, dalla pubblicazione, nel 1962, del libro manifesto ambientalista ‘Primavera silenziosa’, della biologa statunitense Rachel Carson; in seguito, nel 1969, in una conferenza dell’UNESCO a San Francisco, l’attivista per la pace John McConnell propose una giornata per onorare la Terra e il concetto di pace, per prima essere celebrata il 21 marzo 1970, il primo giorno di primavera nell’emisfero settentrionale. Questa giornata di equilibrio della natura è stata poi sancita in una proclamazione scritta da McConnell e firmata dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Nata il 4 ottobre 1969 come movimento universitario per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturali). Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

Un tema quindi molto libero, aperto ad artisti e ad artiste, ad ogni espressione e interpretazione e ad ogni stile, dal figurativo all’astratto.

“Aria Acqua Terra Fuoco” è quindi un’esposizione internazionale dedicata all’eccellenza dell’arte, ai sentimenti e alle condizioni umane di cui l’arte, da sempre, si fa portavoce, alla sensibilità e all’amore, alla violenza e all’emancipazione, all’educazione e al rispetto, al vero e al sogno, alla fantasia e alla realtà, all’ecologia e alla società contemporanea.

Tra i prestigiosi Patrocini gratuiti, quelli di Musei, Fondazioni, Gallerie.

In esposizione opere di: Bello, Federica Bertino, Blu Bordeaux, Sergio Cavallerin, Joseph Coudijzer, Michela Fastro, Silvio Franzini, Licia Gentili, Francesco Larghi, Andrea Mazzorana, Loredana Moschella, Janna Polienko, Federico Politano’, Maria Elena Ritorto, Lucia Ronchieri, Valerio Esposito, Josefina Temin, Tina Jezorski, Maria Elena Ritorto, Cristian Tarricone, Laura Graziani, Anna Rota Milani, Maria Pia Giacomini, Stéphanie Arpels, Barbara Pecorari, Akshita Lad. Personali di Gabriele Maquignaz, Christel Sobke, Silvio Franzini, Michela Fastro.

Sede Espositiva: Museo MIIT, corso Cairoli 4 – Torino

Titolo Mostra: “Aria acqua terra fuoco”

Date Mostra: 22 Aprile – 13 Maggio 2026

Inaugurazione: Mercoledì 22 Aprile 2026 dalle ore 18.00

Orari Visite: dal martedì al sabato 15.30-19.30 – info: 011.8129776 / 334.3135903