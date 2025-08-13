Sport e Motori
Il 18 luglio la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia la nuova stagione
La nuova stagione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sta ormai per prendere il via.
Il raduno è fissato per lunedì 18 agosto, quando al mattino le dieci giocatrici non impegnate con le rispettive nazionali si ritroveranno al PalaFenera per una sessione di pesi.
Nel pomeriggio a partire dalle ore 16 è previsto l’allenamento di tecnica, aperto al pubblico per offrire la possibilità ai tifosi di salutare squadra e staff, incluso coach Negro in collegamento da remoto.