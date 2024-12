La Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO), in occasione del raduno che la Nazionale Paralimpica effettuerà dal 3 al 7 dicembre ad Alpignano (To), ha organizzato per giovedì 5 dicembre, un appuntamento per celebrare i successi ottenuti dagli azzurri ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Sala di Sant’Uberto, presso la Reggia di Venaria Reale (Piazza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale), alla presenza del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, del Presidente FITARCO, Mario Scarzella, dei dirigenti federali e di numerose autorità sportive e istituzionali, a partire dalle ore 16,00 verranno ripercorse le intense giornate vissute questa estate a Parigi dagli atleti e lo staff tecnico della Nazionale Paralimpica e della Nazionale Olimpica.

Nel meraviglioso impianto allestito all’Esplanade des Invalides, l’Italia del tiro con l’arco ha disputato complessivamente 5 finali alle Paralimpiadi, riportando a casa due quarti posti, due bronzi e una medaglia d’oro.

Al doppio quarto posto di Paolo Tonon nel W1 e quello del compound open mixed team di Eleonora Sarti e Matteo Bonacina, sono seguiti infatti il bronzo nel W1 della squadra mista composta da Daila Dameno e Paolo Tonon, prima medaglia italiana ai Giochi in questa categoria, il bronzo individuale ricurvo open di Elisabetta Mijno e, infine, nell’ultima giornata di gara, l’oro misto ricurvo open con Elisabetta Mijno e Stefano Travisani.

Un crescendo di emozioni che verrà ripercorso nella Reggia di Venaria Reale, un luogo prestigioso che il prossimo anno ospiterà il 28 e 29 giugno uno degli Eventi Federali più attesi dagli arcieri italiani: la Coppa Italia delle Regioni, la competizione con il più alto tasso di campanilismo che mette a confronto le squadre dei Comitati Regionali FITARCO.

Azzurri in raduno ad Alpignano

Nei giorni della festa gli azzurri della Nazionale Para-Archery protagonisti a Parigi saranno in raduno per preparare la prossima stagione che vivrà questa estate il suo momento più importante ai Campionati Mondiali Para-Archery di Gwangju in Corea del Sud, dal 22 al 28 settembre, passando prima per altri impegni internazionali, come la Para-Archery Cup di Roma del 26-31 maggio.

Per il raduno di Alpignano sono stati convocati nell’arco olimpico Stefano Travisani (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Davide Bettoni (Arcieri Gonzaga), Veronica Floreno (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) e Vincenza Petrilli (Fiamme Oro), nel compound Matteo Bonacina (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano), Eleonora Sarti (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Giulia Pesci (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) e Maria Andrea Virgilio (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), nel W1 Paolo Tonon (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Maurizio Panella (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Asia Pellizzari (Fiamme Oro) e Dalia Dameno (Polisportiva Disabili Valcamonica).