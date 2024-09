L’E…state a Cirié continua anche a settembre con tanti e diversi appuntamenti, per soddisfare tutti i gusti e le età.

Si inizia venerdì 6 settembre con Aria Fresca, l’evento organizzato dalla Città di Cirié in collaborazione con i commercianti del centro storico. Musica e 10 diversi dj set, con locali aperti fino a notte inoltrata per ballare nelle vie del centro città a partire dal tardo pomeriggio e fino a mezzanotte.

Nell’ottica di sensibilizzare tutti i cittadini, dai bambini agli adulti, ai valori insiti nello sport e nella pratica sportiva, torna sabato 7 settembre, dalle 15.30 alle 19.00 in poi, la Vetrina dello Sport organizzata dal Comune di Cirié in via Vittorio Emanuele II.

Presenti più di venti associazioni sportive operanti nel ciriacese, a disposizione per farsi conoscere e presentare le novità e la loro offerta per l’anno a venire. Oltre ai banchetti informativi saranno allestite vere e proprie dimostrazioni organizzate dalle stesse associazioni: basket, danza, arti marziali e tanto altro ancora, per avvicinare ancora di più ragazzi e ragazze e rendere il tutto ancora più coinvolgente.

Il tutto, in una coinvolgente atmosfera di relax di fine estate: nello stesso sabato, da mattina e fino a sera, saranno infatti aperti i negozi del centro Cirié per l’iniziativa Lo Sbarazzo che proporrà a tutti i visitatori uno shopping a prezzi di realizzo, tra gli ultimi articoli della stagione estiva.

Nello stesso weekend, la nostra città sarà allietata da una tra le manifestazioni più note e attese del circondario: i Festeggiamenti di Borgo Loreto si svolgeranno infatti fino a domenica 8 settembre, giorno in cui si svolgerà Funghi in piazza, mostra mercato dedicata a porcini, finferli, pregiati ovuli e golosità affini, che avrà luogo nella centrale via Vittorio Emanuele II e che prevede, alle ore 18.00, la premiazione della miglior bancarella e delle più belle composizioni di funghi.

Tra gli eventi collaterali alla mostra mercato, segnaliamo la “La voce dell’uomo sulle onde dell’etere”, ospitata nella Chiesa dello Spirito Santo in via Vittorio Emanuele, che celebra la nascita di Guglielmo Marconi e il susseguirsi di evoluzioni tecnologiche da allora ad oggi. L’esposizione è a cura dell’Associazione Italiana Radio d’Epoca Gruppo Piemonte e sarà aperta al pubblico fino a sabato 7 settembre, dalle 15.00 alle 19.00.

La giornata verrà completata da Giocaloreto (giochi di ruolo e non), dalla Passeggiata Musicale della Società Filarmonica Devesina per le vie cittadine, dalla presenza di alcune associazioni cittadine in Piazza San Giovanni e da diverse mostre artistiche tra cui quella fotografica del Circolo Ars et Labor di Cirié. E, a sera, l’appuntamento “Io le canto così”, serata condotta da Massimo Serra. Infine, nella giornata di lunedì 9 settembre, giochi per bimbi alle ore 15.00 in via Vittorio Emanuele II e, alle 17.30, merenda per i piccoli partecipanti.

Segnaliamo anche che sabato 7 settembre prenderà il via nelle sale espositive di Villa Remmert (in via Rosmini) la mostra collettiva “Come alberi” organizzata dall’associazione culturale ToErgasterion.

“Come di consueto – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – gli appuntamenti estivi della nostra città non si fermano ad agosto ma continuano per tutto settembre con tante proposte per tutti. È il nostro modo per invitare ciriacesi e turisti a vivere la città, ad uscire e a godersi queste ultime settimane di clima estivo. In particolare invito tutti a non perdersi la Vetrina dello Sport, organizzata dall’Amministrazione comunale: siamo convinti che lo sport debba essere un punto centrale nell’educazione alla salute mentale e fisica, a partire dall’età scolare e fino a quella adulta, ed è con questo fine che da anni ormai organizziamo questo evento, grazie al quale le associazioni sportive operanti nel ciriacese presentano programmi e attività e i giovani (e non solo) possono scoprire nuove discipline e nuove occasioni di divertimento”.

“Nella stessa giornata – continua l’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati – si svolgerà Lo Sbarazzo con lo shopping di fine stagione mentre domenica sarà la volta di ‘Funghi in piazza’ con le sue tante golosità, organizzato dall’Associazione Borgo Loreto che ringrazio per la disponibilità e per aver inserito novità come la mostra dedicata a Guglielmo Marconi. Infine, ricordo a tutti che venerdì sera questo primo fine settimana di settembre verrà inaugurato dall’evento Aria Fresca, l’evento pensato dall’Amministrazione e dai commercianti per trasformare il centro città in un vero e proprio dj set all’aperto. Musica frizzante e divertimento fino a mezzanotte con negozi aperti tutta la sera”.