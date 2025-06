Le erbe da sempre sono state utilizzate a scopo curativo e in particolare nel Medioevo erano coltivate negli orti dei semplici, in genere collegati ai monasteri. Nel Cinquecento nascono gli orti botanici, 1544 Pisa, 1545 Padova, 1554 Firenze, e con essi gli erbari, raccolte sistematiche a fini di ricerca. La figura dell’erbolario, con le sue conoscenze botaniche, era fondamentale nella raccolta delle erbe e nella successiva fase di studio.

Sono così proposte in mostra alcune figure di erbolari storici: fra Giovanni Antonio Bottalini, monaco alla Certosa di Collegno, che tra il 1740 e il 1749 catalogò ben 580 erbe nel suo Herba rium famoso per le ricette dei medicamenti; Francesco Peyrolery, nativo di Viù che per decenni nel Settecento lavorò all’Orto Botanico di Torino come pittore botanico e raccoglitore di erbe; Clarence Bicknell, eclettico matematico inglese e appassionato botanico che a fine Ottocento realizzò il suo museo a Bordighera. Accanto a questi vi è anche la figura atipica del mondo scientifico ottocentesco, il piemontese Francesco Garnier Valletti, noto per la realizzazione di frutti artificiali a scopo didattico.

Il fine della mostra

E’ quello di valorizzare la raccolta botanica curata da un giovane erbolario del Museo Tazzetti, Enrico Peter Grande, esponendo una parte delle tavole del suo erbario, ora confluito nelle collezioni del Museo.

Accanto ai fogli di erbario sono proposte alcune pillole scientifiche sull’evoluzione delle piante, sulla loro capacità di adattamento alle variazioni climatiche ma anche sui problemi che quest’ultimi causano, portando all’estinzione di alcune specie. Le piante, lungi dall’essere organismi semplici e passivi, hanno sviluppato nel corso di una lunga evoluzione adattamenti che consentono loro di essere presenti in una grande varietà di ambienti e di intrattenere relazioni con molti altri abitanti della Terra.

Conoscere e proteggere queste interazioni tra altri organismi e l’uomo è fondamentale per con dividere un’esistenza equilibrata e rispettosa ed è questo il messaggio che la mostra vuole offrire ai visitatori.

Alla realizzazione della mostra hanno collaborato l’Accademia di Agricoltura di Torino, il Museo Clarence Bicknell e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera, Aldo Chiariglione, profondo conoscitore della flora delle Valli di Lanzo e i Signori Marisa e Manuel Torello, esper ti dell’erbario di fra Bottalini, di cui racconteranno la storia in occasione dell’inaugurazione Sabato 28 giugno alle ore 16.00.

Gli incontri organizzati dal Museo durante l’estate esploreranno il mondo vegetale e le sue infinite sfaccettature.

Museo Tazzetti: Erbe Erbolari Erbari

Museo Civico Alpino ”Arnaldo Tazzetti”, Piazza Luigi Cibrario, 10070 Usseglio (TO)

29 Giugno – 7 Settembre 2025

Inaugurazione Sabato 28 giugno ore 16.00