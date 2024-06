Torino, 18 giugno 2024 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta Matteo Montano.

Play/guardia, 190 cm, Montano ha appena concluso la stagione 2023/24 con la maglia della Wegreenit Urania Milano, insieme ai neoarrivati gialloblù Giovanni Severini e Aristide Landi, segnando 12.7 punti di media con 2.4 rimbalzi e 2.3 assist in 21.8 minuti di utilizzo nelle 36 partite disputate tra stagione regolare e playoff.

Ha chiuso la prima fase del campionato come 5° miglior tiratore da tre punti del Girone Verde con il 44.5%, confermando poi la sua precisione dalla lunga distanza per tutto l’arco della stagione, con un buon 40% tra prima fase, fase a orologio e playoff.

Particolarmente preciso anche in lunetta, ha chiuso il 2023/24 con il 90.5% ai tiri liberi. Ha registrato il suo massimo stagionale in una vittoria esterna contro Verona durante la fase a orologio, mettendo a referto 29 punti con 5/9 da tre.

La carriera di Matteo Montano

Nato a Bologna il 18 febbraio 1992, Matteo Montano è cresciuto nelle giovanili della Fortitudo, con la quale debutta da senior nel 2010. Una breve parentesi a Napoli, poi il ritorno alla Effe, dove trova l’attuale coach gialloblù Matteo Boniciolli.

Sotto la guida di Boniciolli, Montano vive da protagonista un biennio in cui la formazione bolognese viene prima promossa in A2 – 15 punti di media nella stagione 2014/15 in Serie B – e poi manca di un soffio il salto in Serie A (11 punti a partita nel 2015/16). Indossa per un ultimo anno la maglia della Fortitudo, prima di trasferirsi a Ravenna, dove disputa due stagioni.

Nel 2019 passa all’Urania Milano, dove in cinque stagioni diventa idolo del pubblico meneghino grazie alla sua capacità di incidere sulle partite facendo valere le sue abilità realizzative. Soprannominato “il Principe” durante l’esperienza milanese, con la maglia dell’Urania registra in totale 171 presenze tra Supercoppa LNP, campionato e Playoff, totalizzando oltre 2000 punti (12.4 di media) e tirando con il 38% da tre e 87% ai liberi. Ora, il suo arrivo sotto la Mole.

Le affermazioni di Montano dopo aver siglato l’accordo con Basket Torino

“Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura,Volevo mettermi in gioco in una nuova realtà e alla fine ho ritenuto che Torino fosse l’opportunità giusta per me. Sono felice di poter lavorare nuovamente con coach Boniciolli, mi aveva allenato ai tempi della Fortitudo per cui conosco bene la sua mentalità. So che con lui, lavorando duro in palestra e con la giusta energia, si possono raggiungere risultati importanti. Sono davvero carico e motivato per iniziare questa nuova stagione.”

Le dichiarazioni di Coach Matteo Boniciolli è entusiasta di ritrovare Montano, con cui aveva già condiviso un percorso di due anni a Bologna:

“Avevo già allenato Matteo alla Fortitudo, abbiamo fatto una cavalcata straordinaria, in un biennio siamo partiti dalla Serie B e siamo arrivati a una vittoria dalla A1. Di questa cavalcata Matteo è stato uno dei protagonisti, distinguendosi per un’etica lavorativa straordinaria e per un istinto del killer che gli consentiva di produrre punti importanti in breve tempo. Più le partite diventano dure, più il rendimento di Matteo si alza. È chiaro quindi che, in una stagione che si preannuncia difficile, abbiamo bisogno di un giocatore come lui per portare a termine una stagione importante.”

Ufficio Stampa Basket Torino