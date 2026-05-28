L’IVECO CUS Torino Rugby è pronto a giocarsi l’ultimo atto della stagione: la finale playoff per la promozione in Serie A Élite, il massimo campionato italiano di rugby. Domenica 31 maggio alle ore 17.00 i cussini affronteranno il Rugby Parabiago alla “Cittadella del Rugby” di Biella, in una sfida che vale l’accesso alla massima serie nazionale.

Per il CUS Torino si tratta di un traguardo che conferma la crescita costante del progetto sportivo e universitario del Club, tornato protagonista ai vertici del rugby italiano. Alla guida della squadra c’è Filippo Bianco, al suo primo anno da Direttore Tecnico, affiancato nello staff da Lucas Belgrano e Roberto Modonutto.

Il gruppo è formato quasi interamente da studenti-atleti del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino, simbolo concreto di un percorso che unisce alto livello sportivo e formazione accademica. La qualificazione alla finale premia il lavoro costruito nel tempo dal Club, dallo staff tecnico e dall’intera squadra.

Il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio

“Torniamo a giocarci una finale playoff per la massima serie, un momento storico per lo sport universitario torinese e piemontese. Un percorso iniziato quasi 80 anni fa che oggi ci vede nuovamente protagonisti nella corsa alla promozione in Serie A Élite.

Essere arrivati fino a qui con una squadra composta quasi interamente da studenti-atleti è per noi motivo di grande orgoglio e conferma la solidità del nostro progetto sportivo e universitario. Aver vinto la semifinale contro Calvisano ci ha riempito di orgoglio e questo risultato è stato possibile anche grazie al sostegno dei nostri due Atenei, che continuano a credere nello sport universitario come strumento di crescita personale, accademica, sportiva e formativa.

Domenica a Biella ci attende una sfida importante contro Parabiago, una partita che affronteremo con entusiasmo, determinazione e consapevolezza del lavoro svolto durante tutta la stagione. Sappiamo quanto sarà impegnativa questa finale, ma sappiamo anche quanto il gruppo abbia meritato di arrivare fino a questo punto. Invito tutti gli appassionati di rugby, tutta la famiglia CUS a essere al fianco dell’IVECO CUS Torino in un appuntamento così significativo, sostenendo la squadra in questa straordinaria avventura sportiva.

Un in bocca al lupo speciale va ai giocatori, allo staff tecnico composto da Filippo Bianco, Lucas Belgrano e Roberto Modonutto, al responsabile del rugby cussino Salvatore Fusco, ai dirigenti e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro Club”.

L’appuntamento è dunque fissato a Biella, domenica 31 maggio, con calcio d’inizio alle ore 17.00.