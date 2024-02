La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo questa sera alle 20:30 al PalaEinaudi contro la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno

Sfida che si preannuncia complicata per le Lunette di coach Terzolo che, dopo aver perso in volata la scorsa settimana contro la seconda in classifica (Costa Masnaga), accolgono tra le mura amiche la terza in classifica (30 punti).

Le principali armi offensive delle aretine sono Rossini con più di 12 punti a partita, Amatori e Mioni con 8, Petrova e De Cassan con 7. Ancora ai box Nasraoui.

Su sponda gialloblù è Cicic (15,7 punti a partita) la più pericolosa, seguita da Mitreva (9,5), Salvini (9) e Pasero (7,4).

Serata speciale per Erica Reggiani che torna al PalaEinaudi, ma non sulla panchina che l’ha vista protagonista per tanti anni con la casacca gialloblù.

Palla a due alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri

Ingresso libero e diretta streaming sul canale Youtube Moncalieri BasketBall

Arbitrano: Rezzoagli, Mammola

Classifica aggiornata:

Derthona 36

Costa Masnaga 32

Pol. Galli San Giovanni 30

Broni 26

San Giorgio 24

Selargius 24

Giussano 20

Empoli 20

Cestistica Spezzina 14

Basket Roma 10

Carugate 8

Moncalieri 4

Stella Azzura 4

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball